Красноярец продает «Доширак» за 20 тысяч рублей

Posted 1 октября 2021, 04:00
Published 1 октября 2021, 04:00
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Красноярец начал продавать «Доширак» за 20 тысяч рублей после новостей о нехватке лапши в магазинах. Такое объявление появилось на сайте Avito.
Продавец делит свой товар: с говяжьим вкусом — для мужчин, с куриным — для женщин и детей. Одну упаковку лапши он продает за 19 990 рублей, но при покупке от двух штук обещает сделать скидку 5%.
Продавец написал, что предложение ограничено, в наличии есть две «красных» упаковки и четыре «зеленых». «Недоеденную мужскую» лапшу он продает за половину цены.
«Проспект Мира» хотел связаться с продавцом, но его телефон был недоступен.