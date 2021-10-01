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Posted 1 октября 2021, 04:00

Published 1 октября 2021, 04:00

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярец продает «Доширак» за 20 тысяч рублей

1 октября 2021, 04:00

Красноярец начал продавать «Доширак» за 20 тысяч рублей после новостей о нехватке лапши в магазинах. Такое объявление появилось на сайте Avito.

Продавец делит свой товар: с говяжьим вкусом — для мужчин, с куриным — для женщин и детей. Одну упаковку лапши он продает за 19 990 рублей, но при покупке от двух штук обещает сделать скидку 5%.

Продавец написал, что предложение ограничено, в наличии есть две «красных» упаковки и четыре «зеленых». «Недоеденную мужскую» лапшу он продает за половину цены.

«Проспект Мира» хотел связаться с продавцом, но его телефон был недоступен.

  • В красноярских магазинах заметили нехватку «Доширака».
  • В самой компании заявили СМИ, что сейчас их предприятие модернизируется, но это значительно не влияет на производство лапши. Там связали нехватку продукции с высоким спросом.
#Егор Валинуров#Общество#Новости
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