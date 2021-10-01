В Железнодорожном районе ходит мальчик без куртки — говорит, что ушел из больницы

На вид мальчику 11-12, он одет в темно-синюю футболку с рисунком джойстика и надписью Game over, черные штаны и серые кроссовки с разноцветными шнурками. Читательница отмечает, что больниц поблизости нет, а ребенок «ведет себя неадекватно» — путано объясняет и размахивает руками. По словам девушки, звонить кому-то из родителей мальчик отказался.