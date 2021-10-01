В Железнодорожном районе ходит мальчик без куртки — говорит, что ушел из больницы

Posted 1 октября 2021, 12:19
Published 1 октября 2021, 12:19
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Читательница «Проспекта Мира» заметила на улице в районе бизнес-центра «Спасский» ребенка, одетого не по погоде — мальчик одет только в футболку, штаны и кроссовки и говорит, что его выпустили из больницы в KFC.
На вид мальчику 11-12, он одет в темно-синюю футболку с рисунком джойстика и надписью Game over, черные штаны и серые кроссовки с разноцветными шнурками. Читательница отмечает, что больниц поблизости нет, а ребенок «ведет себя неадекватно» — путано объясняет и размахивает руками. По словам девушки, звонить кому-то из родителей мальчик отказался.
В полиции обещали прокомментировать ситуацию с мальчиком позже.