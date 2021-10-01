prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2021, 12:19

Published 1 октября 2021, 12:19

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Железнодорожном районе ходит мальчик без куртки — говорит, что ушел из больницы

1 октября 2021, 12:19

Читательница «Проспекта Мира» заметила на улице в районе бизнес-центра «Спасский» ребенка, одетого не по погоде — мальчик одет только в футболку, штаны и кроссовки и говорит, что его выпустили из больницы в KFC. 

На вид мальчику 11-12, он одет в темно-синюю футболку с рисунком джойстика и надписью Game over, черные штаны и серые кроссовки с разноцветными шнурками. Читательница отмечает, что больниц поблизости нет, а ребенок «ведет себя неадекватно» — путано объясняет и размахивает руками. По словам девушки, звонить кому-то из родителей мальчик отказался.

В полиции обещали прокомментировать ситуацию с мальчиком позже. 

#Анна Комарова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика