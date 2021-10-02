В Солнечном на ходу разбили стекло автобуса

Posted 2 октября 2021, 02:25
Published 2 октября 2021, 02:25
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Солнечном неизвестные разбили стекло автобуса. Об этом в паблике микрорайона рассказала кондуктор маршрута №63.
По словам автора поста, все произошло вечером 1 октября на остановке «Снегири». Автобус ехал в сторону конечной в Солнечном, когда в салоне разбили стекло. В это время в автобусе были пассажиры.
«Трое пассажиров видели, как стреляли с балкона того дома, где упала стена на машины», — пишет кондуктор. В комментариях одна из жительниц написала, что видела, как двое парней стояли на углу дома и кидали камни.
В полиции сообщили, что заявлений к ним не поступало. О происшествии узнали из СМИ, сообщение зарегистрировали. Полицейские проводят проверку.