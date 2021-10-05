«Единая Россия»: Образование и поддержка педагогов – приоритет партии в Госдуме

Posted 5 октября 2021, 13:02
Published 5 октября 2021, 13:02
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Алена Аршинова рассказала, что в отрасли образования, в первую очередь, необходимо улучшать условия труда учителей, уменьшать возложенную на них бюрократическую нагрузку и дорабатывать систему оплаты их труда.
Как сообщает nashgorod.ru, Аршинова считает, что школьная инфраструктура давно требует кардинальной модернизации. Депутат подчеркивает, что инициативы, которые планируется внедрить в образовательную систему, разработала и включила в свою народную программу ЕР, так как для партии данное направление деятельности является приоритетным.
Также она рассказала, что в скором времени в новой Государственной думе начнет обсуждаться федеральный бюджет на следующие три года, в рамках которого «Единая Россия» планирует отстаивать запланированные для дальнейшей реализации инициативы.
В первую очередь, партия будет работать над проведением программы капитального ремонта школ, которая будет воплощена в жизнь за следующие пять лет. Партия уже добавила свои предложения в данную программу и сформировала полный перечень школ, которые нуждаются в ремонте. Предполагается, что 20 – 25 миллиардов рублей каждый год будут направляться на ремонтные работы в примерно 7 тысяч российских школ.
Координатор партийного проекта уточняет, что в течение последних 5 лет было возведено и запущено в эксплуатацию 1623 школы, в которых будут обучаться 690 тысяч учеников. К началу нового учебного года по всей стране открылись свыше ста новых школ. А к 2025 году, в рамках исполнения поручения главы государства, заработает еще 1300 новых школ, которые суммарно смогут вместить более 1 миллиона учащихся. На эти цели будет направлено 750 миллиардов рублей.
Помимо этого, народная программа ЕР включает в себя и задачу по уменьшению бюрократической нагрузки, которая сейчас является неотъемлемой частью работы учителей. Нагрузку планируется уменьшить за счет полноценного перехода на цифровизацию школьной отчетности. Для учителей будут введены специальные курсы компьютерной грамотности, которые помогут освоить преподавателям новые IT-технологии и научиться пользоваться цифровыми платформами. Об этом сообщает одна из лидеров пятерки ЕР, глава образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева. В числе приоритетных задач партии она называет и непрерывный рост заработной платы работников образовательной сферы.
Шмелева подчеркивает, что принципы начисления зарплаты педагогам должны стать полностью прозрачными и доступными для понимания. Также она напоминает, что с 2020 года 810 тысяч учителей стали получать по 5 тысяч рублей ежемесячно за классное руководство, а с 2021 года аналогичные выплаты начисляются и педагогам заведений среднего профессионального образования. Надбавки выплачиваются из средств федерального бюджета.
Также участники партийного проекта наладили постоянный контроль за работой местных властей по перечислению педагогам таких выплат. Также партия смогла обеспечить законодательные гарантии компенсации учителям за проведение государственной итоговой аттестации всех форм.
Как пишет сайт партии ER.RU, в скором времени будет решен вопрос по привлечению учителей в сельскую местность. Педагогам планируется создать все условия для профессионального развития, обеспечить их комфортным жильем и достойной материальной поддержкой.
Региональный координатор федерального проекта «Единой России» «Новая школа» в Красноярском крае, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания края Виктор Кардашов рассказал, что все эти годы идет тесная работа с отраслевыми министерствами, с экспертами, органами местного самоуправления для того, чтобы создавать условия для работы педагогов и комфортную среду для учеников.
«У нас на контроле вопрос по увеличению фонда оплаты труда работников сферы образования, который я намерен поднять перед коллегами и правительством Красноярского края. Будем думать и над дополнительными мерами поддержки педагогов. У нас уже два года действует программа «Земский учитель». Для молодых педагогов, проживающих в сельской местности, работает программа «Устойчивое развитие сельских территорий», по которой муниципалитет вправе заключить соглашение с университетом по подготовке студентов, которые после окончания университета обязаны вернуться на его территорию и отработать три года», - отметил Кардашов.