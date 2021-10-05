«Единая Россия»: Образование и поддержка педагогов – приоритет партии в Госдуме

«У нас на контроле вопрос по увеличению фонда оплаты труда работников сферы образования, который я намерен поднять перед коллегами и правительством Красноярского края. Будем думать и над дополнительными мерами поддержки педагогов. У нас уже два года действует программа «Земский учитель». Для молодых педагогов, проживающих в сельской местности, работает программа «Устойчивое развитие сельских территорий», по которой муниципалитет вправе заключить соглашение с университетом по подготовке студентов, которые после окончания университета обязаны вернуться на его территорию и отработать три года», - отметил Кардашов.