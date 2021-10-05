prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2021, 03:56

Published 5 октября 2021, 03:56

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярской учительнице разрешили работать после отказа вакцинироваться

5 октября 2021, 03:56

В Красноярске разрешили работать учительнице гимназии №8 Оксане Тороповой. Ранее женщину отстранили из-за отказа привиться от коронавируса.

  • На прошлой неделе стало известно, что в школах Красноярского края учителей отстраняют от работы из-за отказа пройти вакцинацию. Тогда сообщалось о пяти случаях в Дзержинском и одном случае в Красноярске.
  • Для работников сферы образования в Красноярском крае введена обязательная вакцинация.

В красноярской гимназии №8 учительницу начальных классов Оксану Торопову вернули на работу. Сегодня, 5 октября, в управлении образования «Проспекту Мира» сообщили, что педагог получила документы о медотводе.

Ранее педагог заявляла журналистам, что отказалась от вакцинации, так как переболела коронавирусом, имеет достаточное количество антител и хронические заболевания, но не может получить медотвод. Родители учеников поддерживали учительницу.

В управлении образования говорили, что директор гимназии отстранил учительницу, потому что она не предоставила документы.

#Егор Валинуров#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика