Красноярской учительнице разрешили работать после отказа вакцинироваться

Posted 5 октября 2021, 03:56
Published 5 октября 2021, 03:56
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярске разрешили работать учительнице гимназии №8 Оксане Тороповой. Ранее женщину отстранили из-за отказа привиться от коронавируса.
В красноярской гимназии №8 учительницу начальных классов Оксану Торопову вернули на работу. Сегодня, 5 октября, в управлении образования «Проспекту Мира» сообщили, что педагог получила документы о медотводе.
Ранее педагог заявляла журналистам, что отказалась от вакцинации, так как переболела коронавирусом, имеет достаточное количество антител и хронические заболевания, но не может получить медотвод. Родители учеников поддерживали учительницу.
В управлении образования говорили, что директор гимназии отстранил учительницу, потому что она не предоставила документы.