В Красноярском крае экс-полицейский мог привлечь в «Финико» вкладчиков на миллион долларов

Posted 5 октября 2021, 13:03
Published 5 октября 2021, 13:03
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Шарыпове бывший начальник уголовного розыска Валерий Самоделкин привлек в финансовую пирамиду «Финико» множество людей.
По информации «Россия 24», общая сумма вложений привлеченных им вкладчиков может составлять минимум миллион долларов. Сообщается, что полицейский уволился из органов в 2019 году и начал привлекать людей в «Финико». После краха компании люди потеряли деньги.
Самоделкин стал в «Финико» так называемым топ-лидером за счет количества привлеченных вкладчиков — по подсчетам телеканала, в пирамиде участвовал каждый 15-й житель Шарыпова, это более 2 тысяч человек. Уточняется, что одним из способов привлечения людей стали слова Самоделкина о том, что он проверил надежность структуры.
По данным «России 24», в общей сложности экс-полицейский мог привлечь в свою структуру 5 тысяч человек, открыв 10 офисов в разных городах России.
Канал добавляет, что в соцсетях Самоделкин еще в период службы публиковал посты, связанные с другими проектами основателей «Финико». Он единственный в городе имел дорогой автомобиль «Майбах».
В краевой полиции «Проспекту Мира» сказали, что вкладчиками Самоделкина занимается полиция Казани, так как там основали компанию «Финико». Оперативно получить комментарий казанской полиции и самого Валерия Самоделкина нам не удалось.
Проект «Против пирамид» сообщал, что обращался с заявлением на Самоделкина в полицию, но получил отказ в возбуждении и административного, и уголовного дела.