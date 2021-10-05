В Красноярском крае экс-полицейский мог привлечь в «Финико» вкладчиков на миллион долларов

Самоделкин стал в «Финико» так называемым топ-лидером за счет количества привлеченных вкладчиков — по подсчетам телеканала, в пирамиде участвовал каждый 15-й житель Шарыпова, это более 2 тысяч человек. Уточняется, что одним из способов привлечения людей стали слова Самоделкина о том, что он проверил надежность структуры.