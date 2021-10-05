Во всем мире случился сбой Instagram, Facebook и WhatsApp. Соцсети не работали более 6 часов

Соцсети отключились после полудня по нью-йоркскому времени, или около 22:30 по красноярскому. Работа сервисов начала восстанавливаться около часа ночи по московскому времени. Это был крупнейший сбой соцсетей за последние несколько лет. Сервис Downdetector сообщает, что в России сбои наблюдались у нескольких сотовых операторов, а в мире — у пользователей Gmail, YouTube, Viber, Tinder и Netflix.