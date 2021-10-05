prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2021, 01:23

Published 5 октября 2021, 01:23

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Во всем мире случился сбой Instagram, Facebook и WhatsApp. Соцсети не работали более 6 часов

5 октября 2021, 01:23

4 октября в мире случился крупнейший сбой сразу нескольких соцсетей. Около шести часов не работали Facebook, WhatsApp и Instagram.

Соцсети отключились после полудня по нью-йоркскому времени, или около 22:30 по красноярскому. Работа сервисов начала восстанавливаться около часа ночи по московскому времени. Это был крупнейший сбой соцсетей за последние несколько лет. Сервис Downdetector сообщает, что в России сбои наблюдались у нескольких сотовых операторов, а в мире — у пользователей Gmail, YouTube, Viber, Tinder и Netflix.

Сейчас соцсети у большинства пользователей уже восстановились, жалоб на перебои стало меньше. Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, затронул около 2,7 миллиардов пользователей. Эксперты предполагают, что он мог быть связан с проблемами в работе DNS-серверов. Из-за сбоя акции Facebook упали на 5%, пишет РБК.

Красноярцы (и не только) отреагировали на сбой соцсетей по-разному. Кто-то шутит, а кто-то всерьез беспокоится. «Проспект Мира» собрал реакции и мемы:

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика