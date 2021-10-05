Во всем мире случился сбой Instagram, Facebook и WhatsApp. Соцсети не работали более 6 часов

Posted 5 октября 2021, 01:23
Published 5 октября 2021, 01:23
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
4 октября в мире случился крупнейший сбой сразу нескольких соцсетей. Около шести часов не работали Facebook, WhatsApp и Instagram.
Соцсети отключились после полудня по нью-йоркскому времени, или около 22:30 по красноярскому. Работа сервисов начала восстанавливаться около часа ночи по московскому времени. Это был крупнейший сбой соцсетей за последние несколько лет. Сервис Downdetector сообщает, что в России сбои наблюдались у нескольких сотовых операторов, а в мире — у пользователей Gmail, YouTube, Viber, Tinder и Netflix.
Сейчас соцсети у большинства пользователей уже восстановились, жалоб на перебои стало меньше. Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, затронул около 2,7 миллиардов пользователей. Эксперты предполагают, что он мог быть связан с проблемами в работе DNS-серверов. Из-за сбоя акции Facebook упали на 5%, пишет РБК.
Красноярцы (и не только) отреагировали на сбой соцсетей по-разному. Кто-то шутит, а кто-то всерьез беспокоится. «Проспект Мира» собрал реакции и мемы: