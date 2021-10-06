Фотограф показал, как сносят дома в Николаевке

Posted 6 октября 2021, 12:14
Published 6 октября 2021, 12:14
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Красноярский фотограф и блогер Сергей Токарев показал, как в Николаевке сейчас сносят дома. Там будут строить транспортную развязку.
Токарев написал, что «Николаевка стала еще меньше», снесли дома вдоль улицы Чкалова. Деревянные постройки разобрали, остались фундаменты. Фотограф спросил, «как скоро тут все многоэтажками застроят?»
В департаменте градостроительства «Проспекту Мира» сказали, что для строительства развязки в границах Волочаевской и Байкитской изымали земельные участки с домами. Владельцам в обмен выплачивают деньги.
«Как происходит изъятие участков и жилья? Специализированная компания проводит их оценку, с оценкой знакомят собственника. Если его все устраивает, подписывается соглашение. Снос на участке производится только после того, как собственник получит выплату. Если же собственник не согласен с оценкой, то управление капитального строительства обращается в суд. Суд назначает повторную экспертизу, и сумма компенсации определяется в судебном порядке».
В районе Волочаевской под изъятие попали 63 участка и 102 жилых объекта (считаются и отдельные дома, и квартиры в них), сейчас в собственность города не перевели только девять участков и 13 строений. В районе Байкитской город уже изъял 30 участков и 51 жилой объект.
На вопрос о том, что планируется делать с землей, которая не будет использована для строительства развязки, «ПМ» ответили, что никаких других объектов на этой земле не будет. Пространство освобождается только под саму развязку и прилегающее благоустройство — тротуары, освещение и прочее.