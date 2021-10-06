Фотограф показал, как сносят дома в Николаевке

На вопрос о том, что планируется делать с землей, которая не будет использована для строительства развязки, «ПМ» ответили, что никаких других объектов на этой земле не будет. Пространство освобождается только под саму развязку и прилегающее благоустройство — тротуары, освещение и прочее.