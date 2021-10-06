«Вызывал эскортниц»: красноярка рассказала о работе домохозяйкой на Рублевке

Сначала, по ее словам, она работала у молодой пары, которая со временем решила переехать и отказалась от услуг домработницы. Затем женщина устроилась к «магнату с огромным поместьем на берегу Енисея», где убиралась в бане. А после устроилась в дом бизнес-леди, откуда «вывозила мусор мешками». Фамилии своих работодателей женщина не называет.