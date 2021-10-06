«Вызывал эскортниц»: красноярка рассказала о работе домохозяйкой на Рублевке

Posted 6 октября 2021, 11:34
Published 6 октября 2021, 11:34
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Жительница Красноярска рассказала, как работает домработницей в домах богатых семей, в том числе на Рублевке.
Историю 48-летней женщины опубликовало издание «КП-Красноярск». По словам женщины, раньше она работала продавцом, но после смерти мужа стала одна воспитывать сына, денег не хватало. Женщина сказала, что сын поступил на платное обучение в университет, после чего она решила сменить работу и откликнулась на объявление о поиске домработницы.
Сначала, по ее словам, она работала у молодой пары, которая со временем решила переехать и отказалась от услуг домработницы. Затем женщина устроилась к «магнату с огромным поместьем на берегу Енисея», где убиралась в бане. А после устроилась в дом бизнес-леди, откуда «вывозила мусор мешками». Фамилии своих работодателей женщина не называет.
Позже, утверждает красноярка, она через знакомую устроилась на Рублевку, где за 65 тысяч рублей работала в «относительно старом» доме со «своей атмосферой».
«Меня предупредили: могут обматерить, недоплатить. Я поражалась: "За что, если ты все выполняешь?". Потом поняла: надо не перечить, а знать свое место. И никаких проблем не будет».
По словам женщины, в доме жил только один человек — глава строительного предприятия, а его дети и жена находились либо за границей, либо в Москве. Красноярка рассказала, что владельца дома нужно было встречать, выстроившись в коридоре и поставив тапочки у входа.
«Пока супруга была за границей, хозяин пользовался услугам эскортниц. Опять же он постоянно с партнершей по бизнесу закрывался на кухне. И было очевидно, что они вовсе не дела решают. Скорее всего, было между ними что-то. Неслучайно же жена во Франции жила».
Женщина говорит, что не вмешивалась в дела супругов, а спустя время 60-летний хозяин дома тяжело заболел.