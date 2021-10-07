Жители Лесосибирска заявили об исчезновении воробьев

Жительницы считают, что это может быть связано с засильем более крупных птиц или тем, что воробьям стало не хватать пропитания. Одна из них говорит, что птицы могли пропасть из-за вышек сотовой связи, но сама же потом отрицают эту версию: «Они же давно стоят».