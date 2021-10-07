Жители Лесосибирска заявили об исчезновении воробьев

Posted 7 октября 2021, 11:26
Published 7 октября 2021, 11:26
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Несколько жителей Лесосибирска заявили об исчезновении воробьев в городе. Они говорят, что не видели птиц с весны.
Сюжет об этом опубликовал канал «Енисей-Информ». В нем две жительницы города рассказывают, что уже давно видят только ворон и голубей. Сами женщины живут в разных концах города.
Жительницы считают, что это может быть связано с засильем более крупных птиц или тем, что воробьям стало не хватать пропитания. Одна из них говорит, что птицы могли пропасть из-за вышек сотовой связи, но сама же потом отрицают эту версию: «Они же давно стоят».
«Проходишь — всегда щебет слышен на весь двор, а в этом году не видно их. Думаю, может, потому, что бараки снесли, их не подкармливают».
Канал сообщает, что в соцсетях обсуждали гибель воробьев в соседнем Енисейске, но там популяция птиц сохранилась, их стаи можно встретить на улицах.
Орнитологи сообщили «Енисей-Информ», что мелких птиц в городах становится меньше. По их наблюдениям, птицы не гибнут, а мигрируют в сельскую местность или ближайшие леса. Причины миграции не уточнили.
«Проспекту Мира» комментарий орнитолога в СФУ пообещали предоставить позже.
В комментариях лесосибирских пабликов жители высказывают свои причины: нашествие голубей, стрижка газонов с последующим сокращением кормовой базы и отсутствие пищи зимой. Некоторые жители при этом отмечают, что по-прежнему видят воробьев на улицах Лесосибирска и ближайшем пригороде.