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Posted 8 октября 2021, 08:44

Published 8 октября 2021, 08:44

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Еще в одной школе Красноярского края массово заболели дети: возбуждено уголовное дело

8 октября 2021, 08:44

В Красноярске число учеников школы №56 с признаками отравления увеличилось до 37. Массово заболели дети и в Железногорске.

  • Вчера, 7 октября, появилась информация о массовом отравлении учеников в красноярской школе №56.
  • В Роспотребнадзоре сначала опровергли заявление, но позже сообщили, что предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» установлен у 6 учащихся из разных классов.

По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день, предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» установили у 37 детей школы №56. В ведомстве их состояние называют удовлетворительным, один ребенок госпитализирован. В учреждении проверяют столовую, всех перевели на дистанционное обучение.

В прокуратуре уточняют, что дети жалуются на повышенную температуру и тошноту. По информации ведомства, питание в школах Советского района, в том числе в 56-й, организует компания «Рич» по муниципальному контракту. Организатора питания проверят.

Краевой СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям предоставить доклад о ходе расследования.

Еще, как сообщают в прокуратуре, 46 учеников начальных классов железногорской школы №100 не пришли на уроки из-за плохого самочувствия — тошноты и температуры. 9 учеников обратились в медучреждения, трое госпитализированы. На пищеблоке школы проходит проверка. Начальная школа переведена на онлайн-обучение. СК и прокуратура проводят проверки.

#Происшествия#Новости
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