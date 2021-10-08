Еще в одной школе Красноярского края массово заболели дети: возбуждено уголовное дело

По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день, предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» установили у 37 детей школы №56. В ведомстве их состояние называют удовлетворительным, один ребенок госпитализирован. В учреждении проверяют столовую, всех перевели на дистанционное обучение.