Еще в одной школе Красноярского края массово заболели дети: возбуждено уголовное дело

Posted 8 октября 2021, 08:44
Published 8 октября 2021, 08:44
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярске число учеников школы №56 с признаками отравления увеличилось до 37. Массово заболели дети и в Железногорске.
По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день, предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» установили у 37 детей школы №56. В ведомстве их состояние называют удовлетворительным, один ребенок госпитализирован. В учреждении проверяют столовую, всех перевели на дистанционное обучение.
В прокуратуре уточняют, что дети жалуются на повышенную температуру и тошноту. По информации ведомства, питание в школах Советского района, в том числе в 56-й, организует компания «Рич» по муниципальному контракту. Организатора питания проверят.
Краевой СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям предоставить доклад о ходе расследования.
Еще, как сообщают в прокуратуре, 46 учеников начальных классов железногорской школы №100 не пришли на уроки из-за плохого самочувствия — тошноты и температуры. 9 учеников обратились в медучреждения, трое госпитализированы. На пищеблоке школы проходит проверка. Начальная школа переведена на онлайн-обучение. СК и прокуратура проводят проверки.