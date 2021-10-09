Специалисты ответили на вопросы о прививке от гриппа

Posted 9 октября 2021, 08:33
Published 9 октября 2021, 08:33
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Краевой Роспотребнадзор опубликовал ответы на популярные вопросы о вакцинации от гриппа.
Зачем делать прививку каждый год?
По словам специалистов, ежегодное обновление прививок необходимо из-за постоянной мутации вируса гриппа. Состав вакцин обновляют в соответствии с циркуляцией тех или иных штаммов.
Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
Нет, но кратковременно возможно плохое самочувствие — слабость, ломота в мышцах, температура. Как правило, симптомы проходят в течение трех дней даже без приема препаратов.
Можно ли заболеть гриппом, будучи привитым?
Да. Вакцина не защищает от заражения, но исключает тяжелое течение болезни и летальные исходы. Привитые обычно переносят заболевание в легкой форме.