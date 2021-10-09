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Posted 9 октября 2021, 08:33

Published 9 октября 2021, 08:33

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Специалисты ответили на вопросы о прививке от гриппа

9 октября 2021, 08:33

Краевой Роспотребнадзор опубликовал ответы на популярные вопросы о вакцинации от гриппа.

Ответы на три основных вопроса появились в телеграм-канале регионального ведомства. Вот они:

Зачем делать прививку каждый год?

По словам специалистов, ежегодное обновление прививок необходимо из-за постоянной мутации вируса гриппа. Состав вакцин обновляют в соответствии с циркуляцией тех или иных штаммов.

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?

Нет, но кратковременно возможно плохое самочувствие — слабость, ломота в мышцах, температура. Как правило, симптомы проходят в течение трех дней даже без приема препаратов.

Можно ли заболеть гриппом, будучи привитым?

Да. Вакцина не защищает от заражения, но исключает тяжелое течение болезни и летальные исходы. Привитые обычно переносят заболевание в легкой форме.

#Анна Комарова#Новости#Здоровье
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