В Красноярске собираются открыть магазины «Красное & Белое»

Posted 9 октября 2021, 04:37
Published 9 октября 2021, 04:37
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Сеть магазинов «Красное & Белое» собирается искать помещения в Красноярске.
Вакансия специалиста по поиску объектов недвижимости для «Красное & Белое» появилась на HH.ru. Там сказано, что специалиста сеть ищет в связи с расширением.
В вакансии указано, что специалист должен будет искать помещения от 50 до 200 квадратных метров и заключать договоры аренды.
Изданию DK.RU в сети подтвердили, что планируют открыться в Красноярске. Также магазины могут появиться в Абакане и Иркутске, но конкретных сроков расширения пока нет.