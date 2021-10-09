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Posted 9 октября 2021, 04:37

Published 9 октября 2021, 04:37

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В Красноярске собираются открыть магазины «Красное & Белое»

9 октября 2021, 04:37

Сеть магазинов «Красное & Белое» собирается искать помещения в Красноярске.

Вакансия специалиста по поиску объектов недвижимости для «Красное & Белое» появилась на HH.ru. Там сказано, что специалиста сеть ищет в связи с расширением.

В вакансии указано, что специалист должен будет искать помещения от 50 до 200 квадратных метров и заключать договоры аренды.

Изданию DK.RU в сети подтвердили, что планируют открыться в Красноярске. Также магазины могут появиться в Абакане и Иркутске, но конкретных сроков расширения пока нет.

#Анна Комарова#Город#Новости
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