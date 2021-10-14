Подписку на «Городские новости» продлят автоматически

Тем, кто хочет отказаться от подписки на газету, нужно написать письменное уведомление. Его нужно подать с 15 октября по 15 ноября включительно. Горожане (пенсионеры по старости, инвалиды, малоимущие граждане), которые не оформляли подписку в этом году, но хотели бы ее получать в почтовые ящики, должны также написать заявление и направить его в МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» по месту жительства:

