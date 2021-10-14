В красноярском паблике неизвестный заявил, что готовит теракт в школе

Posted 14 октября 2021, 05:04
Published 14 октября 2021, 05:04
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Некий пользователь написал в сообщения паблика «Красноярск |Регион-24|», что 14 октября готовит теракт в красноярской школе.
Он заявил, что собирается «уничтожить» детей, которые его «гнобили». Сейчас страница пользователя удалена.
Представители паблика утверждают, что позвонили в полицию. Там им сказали, что уже работают по этому сообщению.
В полиции «Проспекту Мира» отказались комментировать информацию.
В паблике добавили, что сейчас в интернете публикуется много фейков.
фото: vk.com/region_krsk24.