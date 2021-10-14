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Posted 14 октября 2021, 05:04

Published 14 октября 2021, 05:04

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В красноярском паблике неизвестный заявил, что готовит теракт в школе

14 октября 2021, 05:04

Некий пользователь написал в сообщения паблика «Красноярск |Регион-24|», что 14 октября готовит теракт в красноярской школе.

Он заявил, что собирается «уничтожить» детей, которые его «гнобили». Сейчас страница пользователя удалена.

Представители паблика утверждают, что позвонили в полицию. Там им сказали, что уже работают по этому сообщению.

В полиции «Проспекту Мира» отказались комментировать информацию.

В паблике добавили, что сейчас в интернете публикуется много фейков.

  • 1 октября в Красноярске эвакуировали политехнический техникум. В группу учреждения написали о готовящемся нападении. Тогда студенты могли испугаться фейкового сообщения из другого города.

фото: vk.com/region_krsk24.

#Егор Валинуров#Общество#Новости
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