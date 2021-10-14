В Солнечном заметили медведя

Posted 14 октября 2021, 02:34
Published 14 октября 2021, 02:34
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
По словам автора поста, хищника видели недалеко от улицы Ольховой рядом с частным сектором. Поблизости находятся микрорайон Нанжуль-Солнечный и несколько СНТ. Сообщается, что медведя заметили в полутора километрах от Ольховой улицы.
В паблике пишут, что о медведе уже предупредили егеря, и просят жителей Солнечного быть осторожными.
В городской полиции «Проспекту Мира» сказали, что к ним заявление не поступало. В краевом МВД сообщили, что заявление о медведе поступило 11 октября в полицию Емельяновского района. Тогда хищника не нашли.