В Солнечном заметили медведя

По словам автора поста, хищника видели недалеко от улицы Ольховой рядом с частным сектором. Поблизости находятся микрорайон Нанжуль-Солнечный и несколько СНТ. Сообщается, что медведя заметили в полутора километрах от Ольховой улицы.