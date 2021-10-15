Красноярца оштрафовали за ненависть к темнокожим людям

Posted 15 октября 2021, 08:06
Published 15 октября 2021, 08:06
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Красноярец попал под административное дело из-за своих постов и получил штраф.
Как рассказали в краевой прокуратуре, красноярец опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» высказывания, которые возбуждают ненависть и вражду и унижают темнокожих людей. Что именно писал житель, не уточняется.
В прокуратуре уточнили «Проспекту Мира», что мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП, а те посты были удалены.