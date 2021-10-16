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Posted 16 октября 2021, 09:45

Published 16 октября 2021, 09:45

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярец стал министром образования Тувы

16 октября 2021, 09:45

Бывший руководитель главного управления образования администрации Красноярска Алексей Храмцов назначен министром образования Тувы, сообщается на сайте правительства республики.

Алексей Храмцов родился в Красноярске в 1975 году. Он работал в администрациях Сосновоборска, Красноярска и Красноярского края.

С 2012 по 2015 годы руководил главным управлением образования мэрии Красноярска. До 2017 года был главой Мотыгинского района. Затем работал в красноярском опорном университете, был директором Красноярского института экономики.

В начале 2021 года также ненадолго возглавил Центр питания, отвечающий за организацию школьного питания в Красноярске.

#Политика#Новости
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