За воскресенье на Столбах пострадали четыре женщины

Затем на верхней площадке канатной дороги в фан-парке «Бобровый лог» женщина сломала ногу. Спасатели эвакуировали ее и доставили в медпункт. Ближе к вечеру очевидцы сообщили спасателям, что в районе Первого столба женщина потеряла сознание. Ее эвакуировали до Свердловской улицы и передали врачам скорой помощи.