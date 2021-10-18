За воскресенье на Столбах пострадали четыре женщины

Posted 18 октября 2021, 05:34
Published 18 октября 2021, 05:34
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
На «Столбах» спасатели помогли туристам с разными травмами. Как сообщается в сводке краевого учреждения «Спасатель», за воскресенье в нацпарке пострадали четыре женщины.
Сначала спасатели помогли туристке, которая повредила руку. Женщину доставили до Свердловской улицы. Чуть позже поступило обращение от женщины, которая травмировала ногу. Спасатели помогли ей добраться до Свердловской.
Затем на верхней площадке канатной дороги в фан-парке «Бобровый лог» женщина сломала ногу. Спасатели эвакуировали ее и доставили в медпункт. Ближе к вечеру очевидцы сообщили спасателям, что в районе Первого столба женщина потеряла сознание. Ее эвакуировали до Свердловской улицы и передали врачам скорой помощи.