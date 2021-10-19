prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2021, 07:30

Published 19 октября 2021, 07:30

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Группа Газпромбанк Лизинг обновит транспортный сектор ЯНАО на 1 млрд рублей

19 октября 2021, 07:30

Группа Газпромбанк Лизинг заключила контракты с 8 муниципальными образованиями Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на поставку 91 единицы различного транспорта, включая городские автобусы, специальную, дорожную и коммунальную технику. Общая сумма лизинговых контрактов составляет 1,1 млрд рублей.

Департамент госзаказа ЯНАО в августе 2021 года разместил 19 аукционов городских и районных администраций региона, 11 из которых выиграла Группа Газпромбанк Лизинг.

Согласно принятым обязательствам Группа Газпромбанк Лизинг профинансировала поставку 40 новых городских автобусов (КАВЗ, НЕФАЗ и проч.), в т.ч. на газомоторном топливе, и 51 единицу дорожной, коммунальной и прочей спецтехники. Обновление транспортного парка ЯНАО выполнено в интересах следующих городов: Салехард, Губкинский, Ноябрьск, Лабытнанги, Новый Уренгой и Муравленко. Также получателями нового транспорта являются Надымский и Ямальский районы ЯНАО.

«Обновление регионального транспортного сектора – одна из приоритетных задач Группы Газпромбанк Лизинг в 2021 и последующих годах. Мы видим необходимость способствовать более ускоренному переходу транспорта на экологичное и безопасное газомоторное топливо, а также готовы финансировать региональные проекты по модернизации пассажирского и дорожно-коммунального автопарков. Средний возраст российского грузового транспорта сегодня составляет более 20 лет, автобусов – более 16 лет. Поэтому мы высоко оцениваем действия муниципалитетов ЯНАО по развитию транспортной инфраструктуры и проявленный интерес к лизингу. В данном случае лизинг позволяет значительно сэкономить бюджет региона, направляя освободившиеся средства на поддержку других социальных проектов», — комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

В 2020 году Правительство ЯНАО и руководство Газпромбанк Лизинг подписали соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого является реализация долгосрочных программ развития автомобильного, водного, воздушного транспорта, дорожно-строительного и коммунального комплексов. Также взаимодействие сторон распространяется на развитие отношений по использованию природного газа в качестве моторного топлива на всей территории ЯНАО.

#Редакция «ПМ»#Новости#Бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика