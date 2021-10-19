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Posted 19 октября 2021, 04:05

Published 19 октября 2021, 04:05

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Выжившему после падения с пятого этажа мальчику нужна срочная помощь

19 октября 2021, 04:05

Красноярские волонтеры просят помочь 12-летнему Илье Митину — девять лет назад мальчик чудом выжил после падения с пятого этажа.

Историю Ильи рассказала пресс-секретарь фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева. Когда мальчик упал с пятого этажа, ему было три года. После долгого лечения и реабилитации Илья с мамой и сестрой переехали из Зеленогорска в Красноярск.

Несмотря на лечение, рассказывает Ольга, у мальчика появились проблемы с сердцем. Врачи поставили ему диагноз «синкопальные состояния неясного генеза»: это значит, что Илья часто теряет сознание по неизвестной причине.

«В реальности — мальчишке плохо, мама с телефоном наперевес, рука на кнопке вызова скорой», — пишет Ольга.

Врачи красноярского кардиоцентра готовы сделать операцию и поставить мальчику кардиомонитор, чтобы наблюдать за работой сердца. Операция будет бесплатной, но прибор стоит 166 тысяч рублей.

Сбор средств на помощь Илье открыл красноярский фонд «Добро24.ру». Кардиомонитор нужно купить в ближайшие три дня, пока из нужной суммы собрано около 40 тысяч рублей. Оформить пожертвование можно на странице Ильи на сайте фонда.

#Люди#Общество#Новости
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