Выжившему после падения с пятого этажа мальчику нужна срочная помощь

Историю Ильи рассказала пресс-секретарь фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева. Когда мальчик упал с пятого этажа, ему было три года. После долгого лечения и реабилитации Илья с мамой и сестрой переехали из Зеленогорска в Красноярск.