Депутат из Омска назвал оппозиционных кандидатов в мэры «петушней»

Posted 20 октября 2021, 10:53
Published 20 октября 2021, 10:53
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Депутат горсовета Омска от «Коммунистов России» Владимир Жуков резко высказался в своем фейсбуке об оппозиционных кандидатах в мэры города.
На пост Жукова обратило внимание издание «Тайга.инфо». В посте, кроме оскорблений в сторону кандидатов, депутат заявил, что кандидатуру мэра сейчас согласовывают в администрации президента, хотя назначать главу города должен горсовет.
«Вся это псевдокоммунистическая и прочая "петушня" никогда не дойдет до реального голосования. А мэр у Омска будет — решение по кандидатам вошло в завершающую стадию в АП. Ждемс!».
Жуков отдельно раскритиковал кандидата в мэры от КПРФ Михаила Федотова из-за его досье, отметив, что голосовать за бывшего военного психиатра никто не будет.
Сам Владимир Жуков стал депутатом горсовета недавно — он занял место избранного в областной парламент депутата Владимира Казанина.
обложка: Владимир Жуков / Facebook.