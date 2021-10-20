prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2021, 10:53

Published 20 октября 2021, 10:53

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Депутат из Омска назвал оппозиционных кандидатов в мэры «петушней»

20 октября 2021, 10:53

Депутат горсовета Омска от «Коммунистов России» Владимир Жуков резко высказался в своем фейсбуке об оппозиционных кандидатах в мэры города.

На пост Жукова обратило внимание издание «Тайга.инфо». В посте, кроме оскорблений в сторону кандидатов, депутат заявил, что кандидатуру мэра сейчас согласовывают в администрации президента, хотя назначать главу города должен горсовет. 

«Вся это псевдокоммунистическая и прочая "петушня" никогда не дойдет до реального голосования. А мэр у Омска будет — решение по кандидатам вошло в завершающую стадию в АП. Ждемс!».

Жуков отдельно раскритиковал кандидата в мэры от КПРФ Михаила Федотова из-за его досье, отметив, что голосовать за бывшего военного психиатра никто не будет. 

Сам Владимир Жуков стал депутатом горсовета недавно — он занял место избранного в областной парламент депутата Владимира Казанина.

обложка: Владимир Жуков / Facebook.

#Анна Комарова#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика