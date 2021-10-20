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Posted 20 октября 2021, 03:17

Published 20 октября 2021, 03:17

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Главврач краевой больницы рассказал о пике четвертой волны ковида в Красноярске

20 октября 2021, 03:17
Сюжет
Коронавирус

Четвертая волна коронавируса пришла в Красноярский край раньше прогнозируемых сроков, а ее пик еще не пройден. Об этом сообщил главврач краевой больницы Егор Корчагин на заседании заксобрания.

Как сообщает телеканал «Енисей», Егор Корчагин заявил, что число заболевших COVID-19 растет с 18 сентября. Он отметил, что четвертая волна началась раньше, чем прогнозировалось.

Сейчас в стационарах находятся 3887 пациентов, а коечный фонд занят на 86%. Еще 9173 человека лечатся на дому. По словам Егора Корчагина, врачи ждут максимум госпитализаций со 2 по 10 ноября.

«Дальше мы предполагаем все-таки уменьшение количества пациентов, если в очередной раз коронавирусная инфекция нас не обманет», — цитирует Корчагина «Енисей».

#Новости#Коронавирус
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