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Posted 20 октября 2021, 01:28

Published 20 октября 2021, 01:28

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Как в Красноярске будут пускать на мероприятия по QR-кодам

20 октября 2021, 01:28

С 1 ноября в Красноярском крае вводят систему QR-кодов. На спортивные мероприятия, в театры, кинотеатры, концертные залы и учреждения культуры и искусства можно будет пройти только по паспорту и подтверждению о прививке или перенесенном заболевании. Это может быть бумажный сертификат, QR-код или справка от врача.

«Проспект Мира» спросил учреждения культуры, каким образом будет работать система QR-кодов в Красноярском крае.

На Красноярскую ярмарку книжной культуры, которая пройдет с 3 по 7 ноября, свободный вход будет только в МВДЦ «Сибирь» — на главную площадку КРЯКК. На другие мероприятия ярмарки, которые пройдут в музейном центре «Площадь Мира», театре оперы и балета, филармонии и Доме кино, будут нужны паспорт, QR-код или бумажная справка. Залы будут заполнять только на 50%. Если у человека медотвод от прививки, он тоже должен предоставить справку от врача и паспорт. 

В Доме кино «ПМ» уточнили, что все меры будут приняты согласно указу губернатора. Директор кинотеатра «Эпицентр» Сергей Липов сказал, что у вакцинированных и переболевших на входе будут проверять QR-коды и справки. Дальнейших планов действий у них пока нет.

В красноярском ТЮЗе «Проспекту Мира» сказали, что в театре уже начали готовиться к системе QR-кодов. Зрителей будут просить приезжать на спектакли немного заранее, чтобы не было очередей на входе.

«К обычной проверке билетов на входе в театр добавится проверка QR-кода, справки или сертификата о прививке, а также документа, удостоверяющего личность. Мы надеемся на понимание наших зрителей», — отметили в театре.

#Марина Кирюнина#Общество#Новости
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