Как в Красноярске будут пускать на мероприятия по QR-кодам

На Красноярскую ярмарку книжной культуры, которая пройдет с 3 по 7 ноября, свободный вход будет только в МВДЦ «Сибирь» — на главную площадку КРЯКК. На другие мероприятия ярмарки, которые пройдут в музейном центре «Площадь Мира», театре оперы и балета, филармонии и Доме кино, будут нужны паспорт, QR-код или бумажная справка. Залы будут заполнять только на 50%. Если у человека медотвод от прививки, он тоже должен предоставить справку от врача и паспорт.