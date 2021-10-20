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Posted 20 октября 2021, 12:01

Published 20 октября 2021, 12:01

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

20 октября 2021, 12:01
Сюжет
Коронавирус

Президент Владимир Путин одобрил идею главы оперштаба по коронавирусу Татьяны Голиковой о введении выходных дней из-за роста заболеваемости. Об этом он объявил  на совещании с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России.

По словам Голиковой, темпы вакцинации от COVID до сих пор недостаточны, рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 35 регионах России во всех возрастных группах.

По решению Путина, нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября. В ряде регионов нерабочие дни разрешено начать раньше — с 23 октября. 

#Анна Комарова#Общество#Новости#Коронавирус
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