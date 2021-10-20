Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Posted 20 октября 2021, 12:01
Published 20 октября 2021, 12:01
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Президент Владимир Путин одобрил идею главы оперштаба по коронавирусу Татьяны Голиковой о введении выходных дней из-за роста заболеваемости. Об этом он объявил на совещании с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России.
По словам Голиковой, темпы вакцинации от COVID до сих пор недостаточны, рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 35 регионах России во всех возрастных группах.
По решению Путина, нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября. В ряде регионов нерабочие дни разрешено начать раньше — с 23 октября.