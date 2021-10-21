Красноярский край второй день подряд бьет рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

Posted 21 октября 2021, 09:43
Published 21 октября 2021, 09:43
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярском крае вновь побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19.
Предыдущий рекорд был поставлен вчера, 20 октября. Тогда сообщалось о 523 подтвержденных диагнозах. Сегодня, 21 октября, число новых зарегистрированных случаев достигло 541.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии зарегистрировали 125 088 подтвержденных заболеваний COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в Красноярске — 111 человек, Шарыпово — 38, а также в Енисейске — 27 человек.