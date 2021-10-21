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Posted 21 октября 2021, 09:43

Published 21 октября 2021, 09:43

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярский край второй день подряд бьет рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

21 октября 2021, 09:43
Сюжет
Коронавирус

В Красноярском крае вновь побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19.

Предыдущий рекорд был поставлен вчера, 20 октября. Тогда сообщалось о 523 подтвержденных диагнозах. Сегодня, 21 октября, число новых зарегистрированных случаев достигло 541.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии зарегистрировали 125 088 подтвержденных заболеваний COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в Красноярске — 111 человек, Шарыпово — 38, а также в Енисейске — 27 человек.

  • В Новосибирской области сообщили о 291 новом случае заражения. Издание Сиб.фм пишет, что показатель стал рекордным для региона. 
  • В Кузбассе за последние сутки зафиксировали 241 случай заболевания ковидом. Издание A42.ru сообщает, что число зарегистрированных заболеваний в регионе превысило отметку в 60 тысяч человек за все время с начала пандемии. 
#Новости#Коронавирус
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