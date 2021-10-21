В соцсетях начали травлю театров Красноярска из-за введения QR-кодов

Posted 21 октября 2021, 08:00
Published 21 октября 2021, 08:00
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Красноярцы массово обвиняют красноярские театры в «дискриминации» и объявляют им бойкоты из-за QR-кодов.
В своих соцсетях театры попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Но многие красноярцы возмутились: в комментариях они начали хейтить театры и обвинять их в «сегрегации» и «фашизме».
Вот что пишут в инстаграме театра Пушкина:
А вот комментарии к посту театра оперы и балета. Пользователи пожелали театру «пустых мест» и говорят, что «нормальные люди» теперь туда не пойдут:
Комментарии к посту ТЮЗа: