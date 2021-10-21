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Posted 21 октября 2021, 08:00

Published 21 октября 2021, 08:00

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В соцсетях начали травлю театров Красноярска из-за введения QR-кодов

21 октября 2021, 08:00

Красноярцы массово обвиняют красноярские театры в  «дискриминации» и объявляют им бойкоты из-за QR-кодов. 

  • С 1 ноября в Красноярском крае вводится новая система ограничений. В культурные и спортивные учреждения можно будет попасть только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Ограничения коснутся всех спортивных комплексов, театров, кинотеатров, концертных площадок и музеев.

В своих соцсетях театры попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Но многие красноярцы возмутились: в комментариях они начали хейтить театры и обвинять их в «сегрегации» и «фашизме». 

Вот что пишут в инстаграме театра Пушкина:

Скрин: instagram.com/sibdrama.
Скрин: instagram.com/sibdrama.

А вот комментарии к посту театра оперы и балета. Пользователи пожелали театру «пустых мест» и говорят, что «нормальные люди» теперь туда не пойдут:

Скрин: instagram.com/krasopera.
Скрин: instagram.com/krasopera.
Скрин: instagram.com/krasopera.

Комментарии к посту ТЮЗа:

Скрин: instagram.com/tuz_kr.
Скрин: instagram.com/tuz_kr.
Скрин: instagram.com/tuz_kr.
Скрин: instagram.com/tuz_kr.
  • Сейчас в Красноярском крае уже действуют некоторые ограничения. Заведениям общепита нельзя работать с 23:00 до 7:00. Из-за этого запрета в Красноярске закрылись несколько баров. 
#Марина Кирюнина#Общество#Новости#Соцсети
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