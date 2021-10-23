Анатолий Быков заплатил 75 миллионов рублей налога

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил договор с двумя иностранными компаниями, которые передали ему права требования долга с трех красноярских организаций. В итоге Быков получил с должников 467 миллионов рублей. С дохода он должен был заплатить 60 миллионов рублей налога.