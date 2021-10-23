Анатолий Быков заплатил 75 миллионов рублей налога

Posted 23 октября 2021, 03:21
Published 23 октября 2021, 03:21
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Выплата связана с одним из пяти заведенных на бизнесмена уголовных дел. Как сообщает Следственный комитет, дело было возбуждено — по части 2 статьи 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил договор с двумя иностранными компаниями, которые передали ему права требования долга с трех красноярских организаций. В итоге Быков получил с должников 467 миллионов рублей. С дохода он должен был заплатить 60 миллионов рублей налога.
За 4 года на сумму набежали пенни, и она выросла до 75 миллионов. Теперь долг погашен, но как сообщает СК расследование уголовного дела продолжается.