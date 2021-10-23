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Posted 23 октября 2021, 03:21

Published 23 октября 2021, 03:21

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Анатолий Быков заплатил 75 миллионов рублей налога

23 октября 2021, 03:21

Выплата связана с одним из пяти заведенных на бизнесмена уголовных дел. Как сообщает Следственный комитет, дело было возбуждено — по части 2 статьи 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил договор с двумя иностранными компаниями, которые передали ему права требования долга с трех красноярских организаций. В итоге Быков получил с должников 467 миллионов рублей. С дохода он должен был заплатить 60 миллионов рублей налога.

За 4 года на сумму набежали пенни, и она выросла до 75 миллионов. Теперь долг погашен, но как сообщает СК расследование уголовного дела продолжается.

  • 7 сентября Свердловский районный суд назначил Быкову 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что  в 1994 году Быков заказал убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко из-за разногласий внутри возглавляемой им группировки — их расстреляли в машине.
  • Против Быкова возбуждено еще несколько уголовных дел.
#Василий Прокушев#Новости
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