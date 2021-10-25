В Красноярском крае фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров

По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 среди жителей края старше 65 лет выросла на 59,5%. По данным минздрава, в таком возрасте у людей чаще регистрируют тяжелые формы заболевания и летальные исходы. Например, утверждает Горяев, в 2020 году среди умерших от ковида 70% были пенсионеры старше 65 лет.