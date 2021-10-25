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Posted 25 октября 2021, 04:34

Published 25 октября 2021, 04:34

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В Красноярском крае фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров

25 октября 2021, 04:34
Сюжет
Коронавирус

В Красноярском крае фиксируют серьезный рост заболеваемости коронавирусом среди пожилых жителей. Об этом сообщил главный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. 

По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 среди жителей края старше 65 лет выросла на 59,5%. По данным минздрава, в таком возрасте у людей чаще регистрируют тяжелые формы заболевания и летальные исходы. Например, утверждает Горяев, в 2020 году среди умерших от ковида 70% были пенсионеры старше 65 лет.

«К сожалению, процент привитых в возрасте 60+ в нашем регионе еще не достиг и 50%, — пишет Горяев. — Между тем, значительная часть людей этой категории ведет активный образ жизни — работают, посещают общественные места».

Горяев напомнил пожилым людям о необходимости соблюдать ограничения и не покидать дома без необходимости. Он добавил, что пенсионеры зачастую имеют хронические заболевания, которые дают осложнения при заражении ковидом, поэтому им стоит вакцинироваться. 

#Егор Валинуров#Новости#Коронавирус
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