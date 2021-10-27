prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2021, 14:51

Published 27 октября 2021, 14:51

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярцу назначили 10 месяцев колонии по делу о перекрытии улиц на митинге в Москве

27 октября 2021, 14:51

Секретарю красноярского отделения Либертарианской партии России Глебу Марьясову назначили 10 месяцев колонии по «дорожному делу».

Сегодня, 27 октября, Мировой суд в Москве признал активиста виновным по статье о приведении в негодность транспорта или путей сообщения (267 УК) на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая проходила в Москве. 

Его приговорили к 10 месяцам в колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного.

Адвокат также уточнил, что в колонии Марьясов проведет только шесть месяцев — суд решил зачесть то время, которое активист провел под запретом действий. Защита будет обжаловать приговор. 

  • Глеба Марьясова задержали по делу о перекрытии дорог на митинге 22 февраля. Это произошло сразу после выхода из спецприемника, где его арестовали на 30 суток после январских протестов. Он стал первым фигурантом «дорожного дела» в Москве.
  • По версии следствия, участники акции «под руководством организаторов мероприятия осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части Москвы».
  • Сейчас Марьясов находится под запретом определенных действий. Ему нельзя выходить из квартиры с 20:00 до 8:00, пользоваться телефоном, интернетом и почтой и участвовать в массовых мероприятиях.
  • Активисту предъявляли обвинения по «дорожному делу» в марте и апреле. Сам Глеб Марьясов вину не признает.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика