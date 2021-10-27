Красноярцу назначили 10 месяцев колонии по делу о перекрытии улиц на митинге в Москве

Posted 27 октября 2021, 14:51
Published 27 октября 2021, 14:51
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Секретарю красноярского отделения Либертарианской партии России Глебу Марьясову назначили 10 месяцев колонии по «дорожному делу».
Сегодня, 27 октября, Мировой суд в Москве признал активиста виновным по статье о приведении в негодность транспорта или путей сообщения (267 УК) на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая проходила в Москве.
Адвокат также уточнил, что в колонии Марьясов проведет только шесть месяцев — суд решил зачесть то время, которое активист провел под запретом действий. Защита будет обжаловать приговор.