Подозреваемого в надругательстве над ребенком в красноярских гаражах задержали в Канске

Posted 27 октября 2021, 06:41
Published 27 октября 2021, 06:41
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Правоохранители установили подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Нападение произошло в Красноярске вечером 20 октября. Мужчина попал под камеры, его разыскивали СК и полиция.
В итоге 40-летнего подозреваемого нашли в Канске. В ближайшее время его доставят в следственный отдел, задержат и допросят. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.