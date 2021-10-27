prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2021, 06:41

Published 27 октября 2021, 06:41

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Подозреваемого в надругательстве над ребенком в красноярских гаражах задержали в Канске

27 октября 2021, 06:41

Правоохранители установили подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. 

Нападение произошло в Красноярске вечером 20 октября. Мужчина попал под камеры, его разыскивали СК и полиция. 

В итоге 40-летнего подозреваемого нашли в Канске. В ближайшее время его доставят в следственный отдел, задержат и допросят. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. 

#Анна Комарова#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика