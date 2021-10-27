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Posted 27 октября 2021, 10:05

Published 27 октября 2021, 10:05

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

«Президент» Herbalife напала на красноярских журналистов — после публикации видео телеграм-каналы подверглись атаке ботов

27 октября 2021, 10:05

«Президент» сетевой компании Herbalife и ее спутник напали на съемочную команду журналистов. После отказа в удалении видео на телеграм-каналы красноярских СМИ началась атака ботов. 

26 октября пара на красном «Мерседесе» во время съемок перекрытия на Чкалова вышла из машины и напала на журналистов телеканала «ТВК Красноярск». Судя по опубликованному видео, им не понравилось, что их автомобиль попал в кадр. В один момент мужчина пытается забрать камеру у оператора и выхватил его шапку.

Телеканал опубликовал видео в соцсетях. Пользователи узнали в женщине, которая сидела за рулем, Оксану Осетрову, которая сотрудничает с компанией по продаже продуктов здорового питания Herbalife.  Мужчина, который был рядом с ней, предположительно, ее сын. Женщина имеет статус President's Team. Его получают за большой товарооборот. Видео с Осетровой в качестве «президента» можно посмотреть здесь.

Помимо ТВК, видео опубликовал телеграм-канал «Борус». Позже главный редактор канала Виктор Самусенко сообщил об атаке ботов. Сегодня на «Борусе» было примерно 29 600 подписчиков. На момент публикации их число выросло до 50 424.  

Самусенко сообщил, что перед атакой ему написала представительница компании и пыталась договориться об удалении публикации. Спустя 20 минут после отказа начался аномальный прирост подписчиков. 

Также около 8 тысяч ботов «пришли» в телеграм ТВК, на данный момент число подписчиков на канале 19 777  Помимо этого, у телеканала заблокировали аккаунт в инстаграме.

Сама Осетрова закрыла свои аккаунты в соцсетях. 

видео и фото: t.me/tvk6_tvt.me/borusio

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