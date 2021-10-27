«Президент» Herbalife напала на красноярских журналистов — после публикации видео телеграм-каналы подверглись атаке ботов

Телеканал опубликовал видео в соцсетях. Пользователи узнали в женщине, которая сидела за рулем, Оксану Осетрову, которая сотрудничает с компанией по продаже продуктов здорового питания Herbalife. Мужчина, который был рядом с ней, предположительно, ее сын. Женщина имеет статус President's Team. Его получают за большой товарооборот. Видео с Осетровой в качестве «президента» можно посмотреть здесь.