СМИ: Начальника наркоконтроля Красноярского края подозревают в организации поджога и покровительстве наркобизнесу

Posted 27 октября 2021, 12:08
Published 27 октября 2021, 12:08
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Полковника полиции и начальника управления наркоконтроля Вячеслава Скибу подозревают в получении взяток за покровительство наркобизнесу и в организации поджога соседского автомобиля. Об этом сообщают СМИ.
Сегодня, 27 октября, телеграм-канал Baza сообщил, что Скибу подозревают в организации поджога автомобиля соседа. Тот якобы занимал его парковочное место.
Канал пишет, что, по версии следствия, один из автовладельцев начал ставить машину на место у на улице Батурина, которое обычно занимал Скиба. Из-за этого полковник якобы заказал поджог машины через знакомого. По данным журналистов, машину сожгли 29 сентября, но об этом узнали в службе собственной безопасности МВД — один из исполнителей якобы дал показания на Скиба. Уточняется, что в СК начали проверку.
Позже телеграм-канал «Борус» сообщил, что Скибу также подозревают в получении взяток от ранее судимого знакомого. По данным канала, за покровительство в сфере незаконного оборота наркотиков полковник якобы получал переводы от 250 до 500 тысяч рублей.
В полиции «Проспекту Мира» пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе СК «ПМ» сказали, что материалов об этом деле им не поступало.
Обновлено: В полиции сообщили, что сотрудники МВД организовали служебную проверку. По ее итогам будет дана объективная оценка и принято соответствующее решение. Материалы передали в следственные органы.
фото: 24.мвд.рф.