СМИ: Начальника наркоконтроля Красноярского края подозревают в организации поджога и покровительстве наркобизнесу

Канал пишет, что, по версии следствия, один из автовладельцев начал ставить машину на место у на улице Батурина, которое обычно занимал Скиба. Из-за этого полковник якобы заказал поджог машины через знакомого. По данным журналистов, машину сожгли 29 сентября, но об этом узнали в службе собственной безопасности МВД — один из исполнителей якобы дал показания на Скиба. Уточняется, что в СК начали проверку.