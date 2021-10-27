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Posted 27 октября 2021, 12:08

Published 27 октября 2021, 12:08

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

СМИ: Начальника наркоконтроля Красноярского края подозревают в организации поджога и покровительстве наркобизнесу

27 октября 2021, 12:08

Полковника полиции и начальника управления наркоконтроля Вячеслава Скибу подозревают в получении взяток за покровительство наркобизнесу и в организации поджога соседского автомобиля. Об этом сообщают СМИ. 

Сегодня, 27 октября, телеграм-канал Baza сообщил, что Скибу подозревают в организации поджога автомобиля соседа. Тот якобы занимал его парковочное место.

Канал пишет, что, по версии следствия, один из автовладельцев начал ставить машину на место у на улице Батурина, которое обычно занимал Скиба. Из-за этого полковник якобы заказал поджог машины через знакомого. По данным журналистов, машину сожгли 29 сентября, но об этом узнали в службе собственной безопасности МВД — один из исполнителей якобы дал показания на Скиба. Уточняется, что в СК начали проверку.

Позже телеграм-канал «Борус» сообщил, что Скибу также подозревают в получении взяток от ранее судимого знакомого. По данным канала, за покровительство в сфере незаконного оборота наркотиков полковник якобы получал переводы от 250 до 500 тысяч рублей. 

В полиции «Проспекту Мира» пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе СК «ПМ» сказали, что материалов об этом деле им не поступало. 

Обновлено: В полиции сообщили, что сотрудники МВД организовали служебную проверку. По ее итогам будет дана объективная оценка и принято соответствующее решение. Материалы передали в следственные органы. 

  • Вячеслава Скибу назначили руководителем управления по контролю за оборотом наркотиков августе 2018 года. 
  • Службу в органах внутренних дел он начал в 1990 году с должности милиционера, около 10 лет работал в краевом УБОПе на различных должностях. 
  • С 2003 года занимал различные руководящие должности в сфере незаконного оборота наркотических средств в подразделениях МВД. 
  • В 2016 году был назначен на должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков. 

фото: 24.мвд.рф. 

#Криминал#Новости
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