Тест майонеза — какой лучше? Сравниваем продукты из магазинов

Posted 27 октября 2021, 09:15
Published 27 октября 2021, 09:15
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Гастроблогер Василий Прокушев (канал «Завали Едальник») тестирует продукты из городских магазинов и супермаркетов. Сегодня он пробует популярные марки майонеза— Heinz, Calve, Mr. Ricco, «Махеев», «Слобода».
Для проб брали майонез марки «Провансаль», то есть с горчицей, жирностью 67%. После долгих размышлений решили все-таки пробовать в чистом виде. Так что учите, что в салате эффект может быть немного другим.
Так как пачки разного веса, приводим цену и за упаковку, и в перерасчете на килограмм чистого продукта. Дегустацию проводили вслепую. Все образцы были разложены по пронумерованным тарелкам.
В итоге места разделились так:
300 рублей за 1 кг
С тем же успехом можно отхлебнуть кислоты из автомобильного аккумулятора. Повышенным содержанием уксуса обладают практически все соусы «Хайнц», но если в случае кетчупа с этим еще можно мириться, то майонезу такое количества кислоты точно не к лицу. Видимо, в США, откуда Heinz родом, какие-то свои представления об идеальном майонезе, глубоко чуждые стране победившего оливье.
232 рубля за 1 кг
Если Heinz — кислый, то Calve — никакой. Просто жирная масса, напрочь лишенная запаха и почти лишенная вкуса. На самом деле это не так уж и плохо: если в вашем салате есть деликатные ингредиенты и вы не хотите, чтобы майонез полностью забил их нежный вкус, то Calve — вариант. Но на роль классического «Провансаля» это подходит весьма слабо.
218 рублей за 1 кг
Наконец-то появляется пригодный для майонеза «Провансаль» вкус, но пока, увы, очень слабо выраженный. Это явно интересней Calve и не так кисло, как Heinz. К тому же это самый недорогой продукт в сегодняшней подборке.
295 рублей за 1 кг
Самый острый из всех опробованных майонезов. Острый не в смысле перца, а в смысле некоторой яркости вкуса. Возможно, для салата он будет слишком ядрен и не оставит от задуманной вкусовой гаммы камня на камне, но с колбасой или с яйцом на завтрак вполне пойдет.
239 рублей за 1 кг
Пожалуй, самый сбалансированный из сегодняшних конкурсантов. Здесь есть и легкая уксусная кислинка, и легкая горчичная кислота и сладость от жирных фракций. По итогам дегустации «Слобода» заслуженно побеждает в соревновании майонезов.