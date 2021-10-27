Тест майонеза — какой лучше? Сравниваем продукты из магазинов

Если Heinz — кислый, то Calve — никакой. Просто жирная масса, напрочь лишенная запаха и почти лишенная вкуса. На самом деле это не так уж и плохо: если в вашем салате есть деликатные ингредиенты и вы не хотите, чтобы майонез полностью забил их нежный вкус, то Calve — вариант. Но на роль классического «Провансаля» это подходит весьма слабо.