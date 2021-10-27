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Posted 27 октября 2021, 09:15

Published 27 октября 2021, 09:15

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Тест майонеза — какой лучше? Сравниваем продукты из магазинов

27 октября 2021, 09:15
Гастроблогер Василий Прокушев (канал «Завали Едальник») тестирует продукты из городских магазинов и супермаркетов. Сегодня он пробует популярные марки майонеза— Heinz, Calve, Mr. Ricco, «Махеев», «Слобода».

Гастроблогер Василий Прокушев (канал «Завали Едальник») тестирует продукты из городских магазинов и супермаркетов. Сегодня он пробует популярные марки майонеза— Heinz, Calve, Mr. Ricco, «Махеев», «Слобода».

Для проб брали майонез марки «Провансаль», то есть с горчицей, жирностью 67%. После долгих размышлений решили все-таки пробовать в чистом виде. Так что учите, что в салате эффект может быть немного другим. 

Так как пачки разного веса, приводим цену и за упаковку, и в перерасчете на килограмм чистого продукта. Дегустацию проводили вслепую. Все образцы были разложены по пронумерованным тарелкам.

В итоге места разделились так: 

Heinz (105 рублей за 350 грамм) — 5 место 

300 рублей за 1 кг 

С тем же успехом можно отхлебнуть кислоты из автомобильного аккумулятора. Повышенным содержанием уксуса обладают практически все соусы «Хайнц», но если в случае кетчупа с этим еще можно мириться, то майонезу такое количества кислоты точно не к лицу. Видимо, в США, откуда Heinz родом, какие-то свои представления об идеальном майонезе, глубоко чуждые стране победившего оливье.

Calve (93 рубля за 400 грамм) — 4 место 

232 рубля за 1 кг 

Если Heinz — кислый, то Calve — никакой. Просто жирная масса, напрочь лишенная запаха и почти лишенная вкуса. На самом деле это не так уж и плохо: если в вашем салате есть деликатные ингредиенты и вы не хотите, чтобы майонез полностью забил их нежный вкус, то Calve — вариант. Но на роль классического «Провансаля» это подходит весьма слабо.

Mr. Ricco (48 рублей за 220 грамм) — 3 место 

218 рублей за 1 кг 

Наконец-то появляется пригодный для майонеза «Провансаль» вкус, но пока, увы, очень слабо выраженный. Это явно интересней Calve и не так кисло, как Heinz. К тому же это самый недорогой продукт в сегодняшней подборке.

«Махеев» (56 рублей за 190 грамм) — 2 место 

295 рублей за 1 кг 

Самый острый из всех опробованных майонезов. Острый не в смысле перца, а в смысле некоторой яркости вкуса. Возможно, для салата он будет слишком ядрен и не оставит от задуманной вкусовой гаммы камня на камне, но с колбасой или с яйцом на завтрак вполне пойдет.

«Слобода» (45 рублей за 188 грамм) — 1 место 

239 рублей за 1 кг 

Пожалуй, самый сбалансированный из сегодняшних конкурсантов. Здесь есть и легкая уксусная кислинка, и легкая горчичная кислота и сладость от жирных фракций. По итогам дегустации «Слобода» заслуженно побеждает в соревновании майонезов.

Видеоверсия обзора на ютуб-канале Прокушева «Завали Едальник».

#Василий Прокушев#Еда#Гиды
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