В Красноярске объявили тендер на проект моста с острова Татышев в Зеленую рощу

Posted 27 октября 2021, 08:41
Published 27 октября 2021, 08:41
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Администрация Красноярска объявила тендер по поиску подрядчика для создания предпроектной документации пешеходного моста через Енисей, который соединит микрорайон Зеленая роща и остров Татышев.
Такой аукцион появился на портале госзакупок. Подрядчик должен будет разработать не менее трех типов моста различных конструкций, предусмотреть на нем велосипедные дорожки. Возможность размещение на мосту скамеек, киосков и другого подрядчик должен определить сам.
Кроме этого, проектировщик должен будет определить сроки, в которые мост должен быть построен и предусмотреть освещение сооружения и подходов к нему, а также спроектировать светоцветовую подсветку самой переправы.
Заявки на тендер можно подавать до 24 ноября, разработать саму документацию нужно будет до 23 декабря. Начальная цена закупки — 7,6 миллионов рублей.