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Posted 27 октября 2021, 08:41

Published 27 октября 2021, 08:41

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В Красноярске объявили тендер на проект моста с острова Татышев в Зеленую рощу

27 октября 2021, 08:41

Администрация Красноярска объявила тендер по поиску подрядчика для создания предпроектной документации пешеходного моста через Енисей, который соединит микрорайон Зеленая роща и остров Татышев.

Такой аукцион появился на портале госзакупок. Подрядчик должен будет разработать не менее трех типов моста различных конструкций, предусмотреть на нем велосипедные дорожки. Возможность размещение на мосту скамеек, киосков и другого подрядчик должен определить сам.

Кроме этого, проектировщик должен будет определить сроки, в которые мост должен быть построен и предусмотреть освещение сооружения и подходов к нему, а также спроектировать светоцветовую подсветку самой переправы. 

Заявки на тендер можно подавать до 24 ноября, разработать саму документацию нужно будет до 23 декабря. Начальная цена закупки — 7,6 миллионов рублей.

  • Власти ранее заявляли, что планируют создать единое пешеходное пространство, которое свяжет Зеленую рощу и Николаевский мост. Протяженность такого маршрута будет в районе 14 километров.
#Анна Комарова#Город#Новости
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