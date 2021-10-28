Суд постановил увеличить на треть тариф за вывоз мусора для жителей правого берега Красноярска

Причиной для разбирательств стали тарифы на вывоз мусора, которые устанавливало министерство тарифной политики. В «Росттех» посчитали, что эти тарифы были недостаточным и убыточными для оператора и поэтому обратились в Арбитражный суд. Убытки, согласно иску, составили 888 785 705 рублей. Арбитражный суд встал на сторону «Росттеха» и постановил увеличить тарифы на вывоз мусора на 32%.

