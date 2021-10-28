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Posted 28 октября 2021, 07:47

Published 28 октября 2021, 07:47

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Суд постановил увеличить на треть тариф за вывоз мусора для жителей правого берега Красноярска

28 октября 2021, 07:47

Жители правого берега в Красноярске будут больше платить за вывоз мусора после разбирательств регионального оператора с министерством тарифной политики.

На сайте Арбитражного суда сообщается, что в 2018 году министерство и «Росттех» заключили соглашение о вывозе мусора на правобережье Красноярска и железногорской технологической зоне. На основании этого «Росттеху» присвоили статус регионального оператора по обращению с ТКО.

Причиной для разбирательств стали тарифы на вывоз мусора, которые устанавливало министерство тарифной политики. В «Росттех» посчитали, что эти тарифы были недостаточным и убыточными для оператора и поэтому обратились в Арбитражный суд. Убытки, согласно иску, составили 888 785 705 рублей. Арбитражный суд встал на сторону «Росттеха» и постановил увеличить тарифы на вывоз мусора на 32%.

Однако в правительстве сообщают, что в Красноярске действует предельный индекс в размере 7,3%. Это значит, что выше этой отметки плата за коммунальные услуги подняться не может.

В министерстве тарифной политики «Проспекту Мира» пообещали позже уточнить информацию о том, на сколько вырастут цены на услугу.

Обновлено: В министерстве сообщили «ПМ», что вместо тарифа, установленного на второе полугодие 2021 года в размере 1 161,14 рублей будет действовать тариф 1 530,23 рублей. Увеличение тарифа составляет 31,8%. Плата с человека в месяц составит 107,12 рублей вместо 81,28. В ведомстве также подчеркнули, что сумма выплаты не должна превышать индекс в 7,3%. Разница будет оплачиваться из бюджета.

#Егор Валинуров#Общество#Новости
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