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Posted 28 октября 2021, 05:57

Published 28 октября 2021, 05:57

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике попал редкий манул

28 октября 2021, 05:57

Саяно-Шушенский заповедник поделился кадрами с попавшим в фотоловушку манулом — на территории Красноярского края манул, или палласов кот, водится только в этом заповеднике. 

Специалистам удалось получить не только фото, но и видео с котом. Как говорят в заповеднике, на всей их территории всего 10-15 таких особей. Они начали чаще попадать в фотоловушки — эксперты связывают это с увеличением численности мышевидных. 

фото: Саяно-Шушенский заповедник.
фото: Саяно-Шушенский заповедник.
фото: Саяно-Шушенский заповедник.

Впервые манул попал в фотоловушку на этой местности в 2010 году — так в заповеднике узнали о присутствии палласовых котов на их территории.

#Видео#Новости#Животные
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