В фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике попал редкий манул

Posted 28 октября 2021, 05:57
Published 28 октября 2021, 05:57
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Саяно-Шушенский заповедник поделился кадрами с попавшим в фотоловушку манулом — на территории Красноярского края манул, или палласов кот, водится только в этом заповеднике.
Специалистам удалось получить не только фото, но и видео с котом. Как говорят в заповеднике, на всей их территории всего 10-15 таких особей. Они начали чаще попадать в фотоловушки — эксперты связывают это с увеличением численности мышевидных.
Впервые манул попал в фотоловушку на этой местности в 2010 году — так в заповеднике узнали о присутствии палласовых котов на их территории.