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Posted 28 октября 2021, 11:09

Published 28 октября 2021, 11:09

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

За год число наркопреступлений в Красноярском крае выросло почти в 2 раза

28 октября 2021, 11:09

В Красноярском крае растет число наркопреступлений. За год у преступников изъяли десятки килограммов наркотиков. 

Об этом сообщили в краевой прокуратуре. По данным ведомства, за 9 месяцев в 2021 году сотрудники выявили больше 3,3 тысячи преступлений в сфере оборота наркотиков. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Из оборота изъяли более 177 килограммов наркотических веществ, что в два раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, сотрудники обнаружили 15 притонов для употребления наркотиков и выявили 25 случаев культивирования запрещенных растений. 

Также на 23% чаще стали фиксировать преступления в организованных группах.

#Криминал#Новости
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