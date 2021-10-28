За год число наркопреступлений в Красноярском крае выросло почти в 2 раза

Posted 28 октября 2021, 11:09
Published 28 октября 2021, 11:09
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярском крае растет число наркопреступлений. За год у преступников изъяли десятки килограммов наркотиков.
Об этом сообщили в краевой прокуратуре. По данным ведомства, за 9 месяцев в 2021 году сотрудники выявили больше 3,3 тысячи преступлений в сфере оборота наркотиков. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году.
Из оборота изъяли более 177 килограммов наркотических веществ, что в два раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, сотрудники обнаружили 15 притонов для употребления наркотиков и выявили 25 случаев культивирования запрещенных растений.
Также на 23% чаще стали фиксировать преступления в организованных группах.