За год число наркопреступлений в Красноярском крае выросло почти в 2 раза

Об этом сообщили в краевой прокуратуре. По данным ведомства, за 9 месяцев в 2021 году сотрудники выявили больше 3,3 тысячи преступлений в сфере оборота наркотиков. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году.