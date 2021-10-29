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Posted 29 октября 2021, 06:04

Published 29 октября 2021, 06:04

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Фигуранты первого дела «Зимней вишни» получили почти 70 лет колонии на всех

29 октября 2021, 06:04

В Кемерове огласили приговор фигурантам первого из уголовных дел, связанных с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году.

Как сообщило издание Vse42.ru из зала суда, Заводский районный суд вынес приговор восьми людям. Самые большие сроки получили владельцы, руководство и работники ТЦ:

  • Экс-гендиректор компании-владельца ТЦ Юлию Богданову приговорили к 14 годам колонии;
  • Бывшую главу самого центра Надежду Судденок отправят в колонию на 13,5 лет;
  • Бывшего техдиректора компании-владельца Георгия Соболева приговорили к 11 годам;
  • Бывшему охраннику Сергею Антюшину дали 8 лет лишения свободы.

Также сроки получили люди, которые ответственны за установку и эксплуатацию систем пожаротушения, а также за тушение самого пожара:

  • Экс-директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко получил 6,5 лет колонии;
  • Экс-начальника службы пожаротушения Андрея Бусина отправили в колонию на 6 лет;
  • Бывший техник «Системного интегратора» Александр Никитин отправится в колонию на 5,5 лет;
  • Бывшему начальнику караула пожарной части Сергею Генину дали 5 лет колонии.

25 марта 2018 года во время пожара в «Зимней вишне» погибли 60 человек — из них 37 детей.

Фигурантам дела вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК); нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219 УК); халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК).

обложка: Vse42.ru. 

#Анна Комарова#Криминал#Новости
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