Фигуранты первого дела «Зимней вишни» получили почти 70 лет колонии на всех

Posted 29 октября 2021, 06:04
Published 29 октября 2021, 06:04
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Кемерове огласили приговор фигурантам первого из уголовных дел, связанных с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году.
Как сообщило издание Vse42.ru из зала суда, Заводский районный суд вынес приговор восьми людям. Самые большие сроки получили владельцы, руководство и работники ТЦ:
Также сроки получили люди, которые ответственны за установку и эксплуатацию систем пожаротушения, а также за тушение самого пожара:
25 марта 2018 года во время пожара в «Зимней вишне» погибли 60 человек — из них 37 детей.
Фигурантам дела вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК); нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219 УК); халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК).
обложка: Vse42.ru.