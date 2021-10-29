Фигуранты первого дела «Зимней вишни» получили почти 70 лет колонии на всех

Фигурантам дела вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК); нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219 УК); халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК).