Синоптики рассказали о погоде на последние выходные октября

Posted 29 октября 2021, 01:17
Published 29 октября 2021, 01:17
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Последние выходные октября в Красноярске будут относительно теплыми, но дождливыми.
По данным Гидрометцентра, в ночь с пятницы на субботу будет +1, осадков не ожидается. В субботу, 30 октября, днем прогнозируют до +8, пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью температура опустится до -3.
В воскресенье синоптики прогнозируют до +6, временами ожидают небольшой дождь. Ночью обещают до -5 и небольшой снег.