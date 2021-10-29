Умная навигация, электронная очередь и USB-зарядка в каждом кресле: фотоэкскурсия по красноярскому ж/д вокзалу

Электронная система сократила очереди на территории вокзала. «На вокзале в последние годы стало значительно спокойнее, люди больше не нервничают», — рассказывает гость из Абакана Сергей Башаров. В течение десяти лет он регулярно ездит в Красноярск в командировки — и всегда поездом. «Сейчас не то, что раньше: не нужно запоминать, кто за кем стоит, искать человека, если он отошел, — тебя самого вызывают к кассе, как в банке, — продолжает Сергей. — Если времени много и до твоей очереди еще далеко, то можно походить по вокзалу. За своим номером талона можно следить по мониторам, которые висят на стенах в разных залах, либо по громкой связи».