Умная навигация, электронная очередь и USB-зарядка в каждом кресле: фотоэкскурсия по красноярскому ж/д вокзалу

Posted 29 октября 2021, 03:25
Published 29 октября 2021, 03:25
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
До конца этого года РЖД должны разработать единые стандарты для всех железнодорожных вокзалов России. По задумке госкорпорации, вокзальные комплексы должны снова стать важной городской доминантой — с кафе, фитнесами, отелями, сетевыми магазинами и без хаотичных ларьков. В ожидании новой концепции мы решили посмотреть, что сейчас представляет из себя железнодорожный вокзал Красноярска, и вспомнить, что когда-то он уже был чуть ли не главным городским общественным пространством.
Красноярский вокзал построен в 1895 году по проекту архитектора Николая Соловьева, строительство обошлось в 40 тысяч царских рублей. Здание было сделано из кирпича и оштукатурено, внутри имелись залы ожидания первого и второго классов.
Исторический сайт «Красное место» собрал заметки о красноярском вокзале тех времен. Вот, например, как его описывали в книге «Великий путь»: «Эффектно выглядит это здание ночью при свете электрических фонарей, и, когда вы подъезжаете к станции, среди шума и грохота поезда, свистков, криков рабочих оно, слившись в одну линию с прилегающими строениями, кажется громадным чудовищем, вынырнувшим из обширной, местами приподнятой равнины без всяких признаков растительности».
Первый поезд прибыл в Красноярск 6 декабря 1895 года и вызвал большой интерес горожан. По некоторым данным, его пришли встречать 13 тысяч человек — половина всех жителей города того времени: «Еще задолго до прибытия поезда стал собираться народ и к трем часам едва ли не более половины всего населения города толпилось и двигалось в ожидании поезда».
Поезд состоял из 20 вагонов и двигался медленно — со скоростью всего 4 километра в час, так как шпалы были уложены на скорую руку, пишет «Красное место». Дорога из Томска заняла пять суток. На станции народ кричал «ура!», вокзал украсили зеленью и флагами, играл военный оркестр. Судя по заметкам газет, на первом поезде приехали строители железной дороги. Красноярцы встретили их обедом с шампанским и танцами, которые продолжались до самой ночи.
Местом народных гуляний железнодорожный вокзал какое-то время был в начале 20 века, рассказывает «Красное место». На него приходили семьями, выпивали и закусывали в буфете, глазели на поезда и гуляли на перронах.
При этом проблем на вокзале хватало всегда. Пресса писала, например, о жалобах на вокзальный сервис, о приютившихся тут мошенниках и бродягах, о бездействии полиции и о вечно испорченном (буквально) телефоне. «В вестибюле станции Красноярск городским управлением устроен телефон для общего пользования. Желающие говорить по телефону опускают в устроенное в аппарате отверстие 10-копеечную монету и могут говорить в течение пяти минут. Но вследствие порчи нет никакой возможности говорить…» — цитировал тот же сайт «Красное место» одну из старых газет.
Следующий большой этап развития железнодорожного вокзала отсчитывается с 1961 года. Тогда по проекту архитектора Волошина было построено новое здание красноярского вокзала, появились подземный тоннель и пешеходный мост. На входе со стороны перрона установили мемориальную плиту под 2 метра с бронзовым барельефом Ленина. «Владимир Ильич Ленин, высланный царским правительством в сибирскую ссылку, прибыл на станцию Красноярск 4 марта 1897 года», — говорила надпись на барельефе.
В таком виде красноярский вокзал простоял более 40 лет. Когда пассажиров стало заметно больше, и места стало не хватать для всех, здание решили реконструировать. В 2003 году вокзал начали перестраивать: количество касс увеличили до 16, вместимость залов для пассажиров выросла до 2 300 человек, общая площадь помещений — почти до 13 тысяч квадратных метров.
Вместе со зданием реконструировали и привокзальную площадь. В результате она увеличилась на 1 500 квадратных метров, центр площади украсил фонтан со скульптурой льва на 16-метровой стеле (лев тут неспроста, это геральдический символ Красноярска). Площадь реконструировали по проекту архитектора Андрея Касаткина. Ее реконструкция стоила 170 миллионов рублей, а перестройка здания вокзала — 1,5 миллиарда. При этом завершились все работы меньше чем за год — уже в 2004 году.
А в 2018 году вокзал обновили к зимней универсиаде, которая прошла в Красноярске в марте 2019 года. Как изменился вокзал за эти два года?
Одно из новшеств, которое замечаешь сразу: вход в основное здание теперь возможен только через главный вход. Это сделано для повышения безопасности, и это федеральное требование, действующее и в других регионах. Чтобы войти в фойе вокзала, нужно пройти осмотр через металлодетекторы. Посторонним пройти, кажется, будет сложно — по крайней мере, внутри на момент визита корреспондентов нет бездомного вида людей, которые раньше встречались тут если и не постоянно, то регулярно.
Заметно обновились вывески и табло. Теперь они выполнены в едином стиле РЖД, и точно такую же навигацию можно увидеть, например, на московских вокзалах.
На входе и на территории вокзала установлены девять подъемников для пассажиров-инвалидов. По ним можно подняться с цокольного этажа на первый и на каждую пассажирскую платформу.
Сразу за металлодетекторами посетителей встречает пара сетевых заведений общепита.
Внутри на первом этаже — зал с торговыми павильонами, который также изменился в лучшую сторону. Раньше это был разрозненный ряд торговых точек, теперь — сеть павильонов в едином стиле. Тут можно купить сувениры, прессу и книги, сим-карты и технику, перекусить и купить воды в буфете и так далее. Во время реконструкции на вокзале появился современный лифт, ведущий на цокольный этаж к выходам на перроны и на второй этаж к залам ожидания.
«Я сначала ругалась, когда проход с улицы с электричкам закрыли, а потом поняла, что на лифте-то удобнее, чем по лестнице с урожаем карабкаться!» — смеется дачница-пенсионерка Лия Архипова.
На первом и цокольном этажах расположены электронные камеры хранения, куда можно сдать багаж и вещи. В камерах есть стандартные, средние и большие ячейки. Оплатить услугу можно в терминалах, стоящих возле камер. Они выдают чек, штрихкод которого служит ключом для открытия ячеек.
Главный инженер красноярского вокзала Александр Цветцих рассказывает, что в здании работает система «Умный вокзал», которую при гендиректоре ОАО «РЖД» Олеге Белозерове активно внедряют по всей России. «Умный вокзал» — это комплекс из 17 подсистем, которые в автоматическом режиме обеспечивают функционированиевсего вокзала, создают комфортные и безопасные условия для пассажиров. Например, часть подсистем контролирует отопление, вентиляцию, освещение и кондиционирование воздуха. Другая обеспечивает безопасность: это система видеонаблюдения из 145 камер, доступ на вокзал, пожарная сигнализация, система экстренной связи с полицией.
Важная часть «Умного вокзала» — это система информирования и электронного обслуживания пассажиров. Чтобы избежать скопления людей, на вокзале в кассовом зале внедрили «электронную очередь», которая равномерно распределяет потоки и ускоряет процесс обслуживания. Как в любом современном банке.
Терминалы «электронной очереди» стоят в кассовом зале. Пассажиры выбирают вид услуги и получают талон, например, на покупку, возврат билета или любую другую. Есть отдельная услуга для маломобильных посетителей — инвалидов-колясочников, слабослышащих или плохо видящих людей. «Их призовут в кассу для маломобильных и не отправят в случайное окно. Например, если это колясочник, то касса будет с пониженной стойкой», — говорит Александр Цветцих.
Электронная система сократила очереди на территории вокзала. «На вокзале в последние годы стало значительно спокойнее, люди больше не нервничают», — рассказывает гость из Абакана Сергей Башаров. В течение десяти лет он регулярно ездит в Красноярск в командировки — и всегда поездом. «Сейчас не то, что раньше: не нужно запоминать, кто за кем стоит, искать человека, если он отошел, — тебя самого вызывают к кассе, как в банке, — продолжает Сергей. — Если времени много и до твоей очереди еще далеко, то можно походить по вокзалу. За своим номером талона можно следить по мониторам, которые висят на стенах в разных залах, либо по громкой связи».
В основном зале ожидания установили новые деревянные диваны на 345 посадочных мест по единым требованиям РЖД. Сидения в них разделены металлическими поручнями, что поначалу вызывало недовольство посетителей (полежать на таких лавочках сложновато). «Люди поначалу были возмущались из-за этих разделителей, — говорит Цветцих. — Но на самом деле и во всех старых вариантах сидений были подобные перегородки. Сейчас люди уже попривыкли».
Все диваны оснащены устройствами для зарядки гаджетов с разъемами 220V и USB. Вайфай бесплатно доступен на всей территории здания.
Окна в основном зале ожидания выходят на привокзальную площадь, где на стеле царственно стоит красноярский лев. Для развлечения ожидающих установлены два телевизора, историческая стена с фото самых знаменитых пассажиров Красноярской железной дороги начала и середины 20 века — от Владимира Ленина и Фритьофа Нансена до Аркадия Стругацкого.
Здесь же есть несколько массажных кресел, которые установили для пассажиров два года назад. «Для многих людей длительные поездки и даже просто оторванность от дома — это психологическое и физическое напряжение. Кроме того, есть категория пассажиров, которым приходится долго ожидать свой поезд. А буквально десять минут отдыха в массажном кресле помогут быстро снять усталость и восстановить силы», — рассказывал тогда заместитель начальника Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Александр Суховецкий.
За отдельную плату доступен и зал ожидания повышенного комфорта, где можно посидеть на мягких кожаных диванах и креслах, в массажном комплексе, почитать книги из буккроссингового шкафа. Пожалуй, самое главное удобство здесь — это небольшой детский городок, где могут поиграть маленькие пассажиры.
Раньше после реконструкции на втором этаже действовала спортивная площадка с беговой дорожкой, велотренажерами, скамьей для тренировки пресса и другими снарядами. Впрочем, Александр Цветцих говорит, что популярностью это сервис не пользовался, в итоге его законсервировали, а сейчас помещение используют для вакцинации от ковида.
Около двух месяцев назад на каждом этаже вокзала установили справочные терминалы, которые, например, помогут сориентироваться и не заблудиться в здании вокзала пассажирам, на карте подскажут, где что находится — от банкоматов до вокзальной гостиницы. Пока терминалы работают в тестовом режиме и находятся в стадии наполнения, поясняет главный инженер. Их функционал еще ограничен: на онлайн-табло можно посмотреть расписание поездов, подобрать маршрут следования. По терминалу в режиме видеосвязи можно связаться с оператором РЖД, который также проконсультирует пассажира, если есть какие-то трудности.
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Конечно, обновление красноярского вокзала, которое началось три года назад, не такое глобальное, как было в 1961 или в 2004 году, когда были построены новые здания. Но основные новшества будут заметны, наверное, каждому красноярцу, кто хотя бы пару лет не перемещался поездами.