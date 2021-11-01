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Posted 1 ноября 2021, 08:54

Published 1 ноября 2021, 08:54

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В Красноярске прошла фетиш-вечеринка в честь Хеллоуина

1 ноября 2021, 08:54

В Красноярске провели новую фетиш-вечеринку. В инстаграме этот проект описан как «место раскрепощения» в «атмосфере эпатажа, фетиша и искусства».

По словам организаторов, посетителей ждали «ужасно красивые и страшно сексуальные персонажи».

18+

Вечеринка прошла в конце прошлой недели в баре «Эрмитаж». В этот раз для гостей установили дресс-код в честь Хеллоуина — тематические «жуткие» образы и костюмы.

Для гостей организовали конкурс на лучший костюм, световое шоу и «шибари-перформанс» (связывание при помощи веревок, часто используется в БДСМ).

В соцсетях проекта опубликовали видеоотчет с вечеринки. О соблюдении ковидных профилактических мер там ничего не писали, но ранее организатор говорила об ограничении количества посетителей. 

видео: instagram.com/fetishparty.krsk. 

Для Красноярска это уже не первая фетиш-вечеринка. Например, в августе посетителям предлагали надеть «свой самый смелый белый наряд».

Одна из организаторов Любовь Малькевич рассказывала «Проспекту Мира», что подобные вечеринки устраиваются для раскрепощения и «проявления сексуальности».

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