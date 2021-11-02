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Posted 2 ноября 2021, 06:25

Published 2 ноября 2021, 06:25

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярский журналист уехал в США из-за страха сесть в тюрьму: «Сейчас давят всех»

2 ноября 2021, 06:25

Журналист и оппозиционный активист Денис Стяжкин, который несколько лет живет в Москве, эмигрировал из России. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Стяжкина, он решил уехать из страны, потому что боялся преследований из-за своей политической позиции.

«Мне просто надоело жить в ожидании того, что и ко мне как-нибудь утром постучатся люди в форме, ведь если ты независимый журналист с твёрдой гражданской позицией, то это неизбежно. Сейчас давят всех: блогеров, журналистов, активистов, или даже просто за шуточную фотографию напротив церкви тебе могут дать реальный срок».

Денис Стяжкин пишет, что хотел уехать из России на время, но его испугали обыски и аресты у его знакомых. Поэтому он нелегально приехал в Америку и пока обосновался в Калифорнии. На своем YouTube-канале Денис выложил видео, в котором рассказал, что в США он со своим напарником попал через Стамбул, Франкфурт и Мексику.

«Проспекту Мира» Денис уточнил, что он прошел границу Мексики и США без визы и три дня сидел в «миграционной тюрьме».

«Таким же методом уехал сторонник Навального из Красноярска Ринат Сунгатуллин, он со мной в одной камере сидел на границе. Бордер — это типа миграционная тюрьма на границе. Туда помещают всех мигрантов. У меня был поручитель в США и меня выпустили через 3 дня. У кого нет поручителя, тех держат дольше».

Денис Стяжкин сказал «ПМ», что попытается получить статус политического беженца и уже подал документы. Суд должен состояться через полгода.

#Видео#Общество#Новости
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