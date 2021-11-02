Красноярский журналист уехал в США из-за страха сесть в тюрьму: «Сейчас давят всех»

«Таким же методом уехал сторонник Навального из Красноярска Ринат Сунгатуллин, он со мной в одной камере сидел на границе. Бордер — это типа миграционная тюрьма на границе. Туда помещают всех мигрантов. У меня был поручитель в США и меня выпустили через 3 дня. У кого нет поручителя, тех держат дольше».