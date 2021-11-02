На Взлетке подрались три женщины

Posted 2 ноября 2021, 05:10
Published 2 ноября 2021, 05:10
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В красноярском микрорайоне Взлетка произошла драка с участием трех женщин. Видео конфликта появилось в паблике «ЧП Красноярск».
Мы убрали звук в видео из-за мата.
По словам очевидца, потасовка произошла в районе Батурина, 5. На кадрах видно, как дерутся две женщины, позже к ним подходит третья участница: сперва она разнимает их, а затем сама начинает бить.
После этого рядом остановилась машина, из которой вышли несколько молодых людей. Судя по видео, они попытались выяснить, что происходит, но одна из женщин ударила и их.
Пользователи в комментариях под видео критикуют и иронизируют:
«Из них троих кто-то был за рулем? Они же там все синющие».
«Видимо, ехали из одной деревни и узнали, что спят с одним мужчиной».
«Бесплатный концерт группы "Воровайки" в самом сердце Взлетки».
В городской полиции «Проспекту Мира» сказали, что к ним обращались очевидцы, проводится проверка. Пока участниц конфликта не нашли, сами они в полицию не обращались.