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Posted 2 ноября 2021, 05:10

Published 2 ноября 2021, 05:10

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

На Взлетке подрались три женщины

2 ноября 2021, 05:10

В красноярском микрорайоне Взлетка произошла драка с участием трех женщин. Видео конфликта появилось в паблике «ЧП Красноярск».

Мы убрали звук в видео из-за мата.

Видео: vk.com/kraschp.

По словам очевидца, потасовка произошла в районе Батурина, 5. На кадрах видно, как дерутся две женщины, позже к ним подходит третья участница: сперва она разнимает их, а затем сама начинает бить.

После этого рядом остановилась машина, из которой вышли несколько молодых людей. Судя по видео, они попытались выяснить, что происходит, но одна из женщин ударила и их.

Пользователи в комментариях под видео критикуют и иронизируют:

«Из них троих кто-то был за рулем? Они же там все синющие».

«Видимо, ехали из одной деревни и узнали, что спят с одним мужчиной».

«Бесплатный концерт группы "Воровайки" в самом сердце Взлетки».

В городской полиции «Проспекту Мира» сказали, что к ним обращались очевидцы, проводится проверка. Пока участниц конфликта не нашли, сами они в полицию не обращались.

#Видео#Происшествия#Новости
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