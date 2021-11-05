На лидеров общины Виссариона завели новое дело о «психических расстройствах адептов»

Posted 5 ноября 2021, 03:16
Published 5 ноября 2021, 03:16
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Против лидеров религиозной организации «Церковь Последнего Завета» (община Виссариона), которую в 90-х на юге Красноярского края основал экс-милиционер Сергей Тороп (Виссарион), возбудили новые уголовные дела.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, основателя организации Виссариона, его помощника Вадима Редькина и руководителя школы общины Владимира Ведерникова заподозрили в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью (против них уже возбуждено дело с подобным обвинением).
Источник сообщает, что, по версии следствия, в 1990-х и начале 2000-х годов руководители организации «причиняли в отношении своих адептов психологическое насилие, которое приводило, в том числе и к психическим расстройствам».
ТАСС пишет, что адвокаты подозреваемых настаивали на прекращении этого дела из-за «отсутствия события преступления» или на оправдательном приговоре. По информации адвокатов, потерпевшими в деле считаются 23 человека.
«Церковь последнего завета» была основана в начале 90-х Сергеем Торопом, объявившим себя Виссарионом и Учителем и создавшим свое учение, и располагается в Курагинском районе Красноярского края.
Там последователи начали строить свои святыни и жилые дома и заселили несколько районных деревень, а после построили на горе «Обитель рассвета» («Город солнца»), которое позиционируется как экопоселение. Члены общины придерживаются вегетарианства и не употребляют алкоголя. В общину приезжали из разных регионов России и других стран. Сейчас там проживают более 4 тысяч последователей.
На сайте, описывающей жизнь общины, указано, что все члены живут «единой семьей». Это включает в себя «гармоничные взаимоотношения», «бескорыстную помощь», «правильное» воспитание детей и «уменьшение» роли денег. Общинники должны «уметь жить и работать на земле», заниматься ремеслами и различными промыслами.
Следствие же считает, что в общине последователи «подвергались отрицательному влиянию учения, заповеди которого ограничивали последователей в реализации их прав и свобод, пропагандировали отказ от приема белковой пищи животного происхождения, от медицинской помощи в случаях заболеваний, беременности и во время родов, от вакцинации, что, в том числе, приводило к возникновению разного рода психических расстройств».
Есть альтернативные версии, почему силовики занялись общиной. Одна связана с борьбой за деревообработку, которой активно занимаются виссарионовцы. Вторая — с протестом последователей против дороги к медно-порфировому месторождению.