На лидеров общины Виссариона завели новое дело о «психических расстройствах адептов»

Там последователи начали строить свои святыни и жилые дома и заселили несколько районных деревень, а после построили на горе «Обитель рассвета» («Город солнца»), которое позиционируется как экопоселение. Члены общины придерживаются вегетарианства и не употребляют алкоголя. В общину приезжали из разных регионов России и других стран. Сейчас там проживают более 4 тысяч последователей.