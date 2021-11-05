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Posted 5 ноября 2021, 03:16

Published 5 ноября 2021, 03:16

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

На лидеров общины Виссариона завели новое дело о «психических расстройствах адептов»

5 ноября 2021, 03:16

Против лидеров религиозной организации «Церковь Последнего Завета» (община Виссариона), которую в 90-х на юге Красноярского края основал экс-милиционер Сергей Тороп (Виссарион), возбудили новые уголовные дела.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, основателя организации Виссариона, его помощника Вадима Редькина и руководителя школы общины Владимира Ведерникова заподозрили в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью (против них уже возбуждено дело с подобным обвинением).

Источник сообщает, что, по версии следствия, в 1990-х и начале 2000-х годов руководители организации «причиняли в отношении своих адептов психологическое насилие, которое приводило, в том числе и к психическим расстройствам».

ТАСС пишет, что адвокаты подозреваемых настаивали на прекращении этого дела из-за «отсутствия события преступления» или на оправдательном приговоре. По информации адвокатов, потерпевшими в деле считаются 23 человека.

«Церковь последнего завета» была основана в начале 90-х Сергеем Торопом, объявившим себя Виссарионом и Учителем и создавшим свое учение, и располагается в Курагинском районе Красноярского края.

Там последователи начали строить свои святыни и жилые дома и заселили несколько районных деревень, а после построили на горе «Обитель рассвета» («Город солнца»), которое позиционируется как экопоселение. Члены общины придерживаются вегетарианства и не употребляют алкоголя. В общину приезжали из разных регионов России и других стран. Сейчас там проживают более 4 тысяч последователей.

На сайте, описывающей жизнь общины, указано, что все члены живут «единой семьей». Это включает в себя «гармоничные взаимоотношения», «бескорыстную помощь», «правильное» воспитание детей и «уменьшение» роли денег. Общинники должны «уметь жить и работать на земле», заниматься ремеслами и различными промыслами.

Следствие же считает, что в общине последователи «подвергались отрицательному влиянию учения, заповеди которого ограничивали последователей в реализации их прав и свобод, пропагандировали отказ от приема белковой пищи животного происхождения, от медицинской помощи в случаях заболеваний, беременности и во время родов, от вакцинации, что, в том числе, приводило к возникновению разного рода психических расстройств».

Часть запретов и ограничений со временем были сняты. Подробнее о Виссарионе можно прочесть здесь.

Есть альтернативные версии, почему силовики занялись общиной. Одна связана с борьбой за деревообработку, которой активно занимаются виссарионовцы. Вторая — с протестом последователей против дороги к медно-порфировому месторождению.

#Алёна Аракчеева#Криминал#Новости
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