Красноярцев предупредили о штормовом ветре во вторник

Posted 8 ноября 2021, 12:45
Published 8 ноября 2021, 12:45
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Главное управление ГО и ЧС красноярской мэрии предупредило красноярцев о ветреной погоде.
По данным Среднесибирского УГМС, 9 ноября в городе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Мэрия предупреждает водителей и пешеходов о возможном повреждении деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач и советует избегать опасные объекты.
Вместе с этим, в городе сохраняется плюсовая температура — во вторник синоптики обещают ночью 0, -2 градуса, днем +1, +3.