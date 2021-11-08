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Posted 8 ноября 2021, 12:45

Published 8 ноября 2021, 12:45

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярцев предупредили о штормовом ветре во вторник

8 ноября 2021, 12:45

Главное управление ГО и ЧС красноярской мэрии предупредило красноярцев о ветреной погоде.

По данным Среднесибирского УГМС, 9 ноября в городе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Мэрия предупреждает водителей и пешеходов о возможном повреждении деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач и советует избегать опасные объекты.

Вместе с этим, в городе сохраняется плюсовая температура — во вторник синоптики обещают ночью 0, -2 градуса, днем +1, +3.

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