Красноярцев предупредили о штормовом ветре во вторник

По данным Среднесибирского УГМС, 9 ноября в городе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Мэрия предупреждает водителей и пешеходов о возможном повреждении деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач и советует избегать опасные объекты.