Сыр, кофе и буузы: на проспекте Мира открывают новые заведения

Posted 8 ноября 2021, 13:08
Published 8 ноября 2021, 13:08
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В Красноярске открылись или готовятся к открытию три заведения общепита — два от уже известных сетей, и еще одно новое.
Например, на месте закрывшегося в 2020 году испанского кафе VoXKan на Мира, 80 появилась еще одна кофейня Green House. Она работает с 8 утра.
На Мира, 85 уже открылся второй «Амар Сайн» — заведение бурятской кухни с Аэровокзальной. «Амар Сайн» работает с 11 утра, а в честь открытия нового филиала там запустили акцию на буузы.
Как пишет издание «Город Прима», рядом с новым Green House на Мира, 80 также появится некий «Алтай буфет». Здесь, по данным издания, будут специализироваться на блинах и сыре.