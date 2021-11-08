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Posted 8 ноября 2021, 13:08

Published 8 ноября 2021, 13:08

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Сыр, кофе и буузы: на проспекте Мира открывают новые заведения

8 ноября 2021, 13:08

В Красноярске открылись или готовятся к открытию три заведения общепита — два от уже известных сетей, и еще одно новое.

Например, на месте закрывшегося в 2020 году испанского кафе VoXKan на Мира, 80 появилась еще одна кофейня Green House. Она работает с 8 утра.  

На Мира, 85 уже открылся второй «Амар Сайн» — заведение бурятской кухни с Аэровокзальной. «Амар Сайн» работает с 11 утра, а в честь открытия нового филиала там запустили акцию на буузы. 

Как пишет издание «Город Прима», рядом с новым Green House на Мира, 80 также появится некий «Алтай буфет». Здесь, по данным издания, будут специализироваться на блинах и сыре.

#Еда#Новости
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