Новые трамваи с камерами и зарядками запустят зимой

Posted 9 ноября 2021, 11:22
Published 9 ноября 2021, 11:22
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
До конца года в Красноярске начнут работать новые трамваи.
В Красноярск доставили четыре новых трамвая. Еще 21 прибудет в течение ноября, сообщают в краевом правительстве. В ведомстве добавили, что новые трамваи выйдут на линию в декабре.
Они вмещают более 150 человек. Транспорт оборудован тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах установлены камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для устройств и валидаторы для безналичной оплаты проезда.
Система пассивной безопасности должна минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами, а также снизить ущерб технике в случае ДТП. Помимо этого, в вагоне есть интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.
Губернатор края Александр Усс отметил, что новые трамваи станут составляющей экологического «оздоровления» Красноярска, так как общественный транспорт производит выбросы.
фото: www.krskstate.ru/.