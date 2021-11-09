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Posted 9 ноября 2021, 11:22

Published 9 ноября 2021, 11:22

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Новые трамваи с камерами и зарядками запустят зимой

9 ноября 2021, 11:22

До конца года в Красноярске начнут работать новые трамваи. 

В Красноярск доставили четыре новых трамвая. Еще 21 прибудет в течение ноября, сообщают в краевом правительстве. В ведомстве добавили, что новые трамваи выйдут на линию в декабре.

Они вмещают более 150 человек. Транспорт оборудован тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах установлены камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для устройств и валидаторы для безналичной оплаты проезда.

Система пассивной безопасности должна минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами, а также снизить ущерб технике в случае ДТП. Помимо этого, в вагоне есть интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Губернатор края Александр Усс отметил, что новые трамваи станут составляющей экологического «оздоровления» Красноярска, так как общественный транспорт производит выбросы. 

фото: www.krskstate.ru/. 

#Город#Новости#Транспорт
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