Красноярка пошутила над телефонным мошенником и подверглась смс-атаке

«Женщина по телефону кричала: "Тебя в психушку надо!". Хотя до этого: "Здравствуйте, я Юлия Иванова из службы безопасности". Вот представьте, на какой-нибудь телефон бабушки будет это все валиться, это ж жесть. И тебе никто не может помочь. Оператор сказал: в этом случае только переждать или поменять номер».