Красноярка пошутила над телефонным мошенником и подверглась смс-атаке

Posted 10 ноября 2021, 11:09
Published 10 ноября 2021, 11:09
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Красноярка пошутила над телефонным мошенником, а затем получила поток спама.
Такую историю опубликовали на сайте «Город Прима» и пояснили, что это произошло с их коллегой. Когда красноярке позвонила «Юлия Иванова из службы безопасности» банка, она решила решила отшутиться и начала петь детские песни. После этого ей стали приходить десятки сообщений с подтверждением регистрации в различных онлайн-магазинах.
«Женщина по телефону кричала: "Тебя в психушку надо!". Хотя до этого: "Здравствуйте, я Юлия Иванова из службы безопасности". Вот представьте, на какой-нибудь телефон бабушки будет это все валиться, это ж жесть. И тебе никто не может помочь. Оператор сказал: в этом случае только переждать или поменять номер».
Представитель оператора сказал журналистам, что такая СМС-атака может быть новым видом мошенничества. По данным проекта Finkult.info, среди этих сообщений может быть СМС об одобрении кредита, который мошенники могут взять на чужое имя, если получат скриншот этого спама.
Сайт обратился в полицию, банк и к операторам сотовой связи, чтобы понять, как можно защититься в случае такой атаки.