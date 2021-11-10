Племянницу Быкова отправили в колонию

Posted 10 ноября 2021, 04:39
Published 10 ноября 2021, 04:39
Modified 26 сентября, 10:45
Updated 26 сентября, 10:45
По данным следствия, в 2013 году Оршич решила купить здание в Солнечном, которое принадлежало городу, но считалось бесхозным. Она предложила приобрести его своему знакомому и взяла предоплату в 5 миллионов рублей.
Для этого Оршич вместе с подельниками Геннадием Ехновецким и Виктором Алякрецким предоставили в Росреестр поддельные документы. В них говорилось, что в 1994 году Виктор Алякрецкий якобы участвовал в долевом строительстве нежилого помещения в Октябрьском районе. В итоге они оформили собственность на муниципальное помещение в Солнечном, которое стоило более 61 миллиона рублей, и продали его. После того, как следствие выявило мошенничество, имущество вернули городу.
Против Оршич, Ехновецкого и Алякрецкого возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По информации источника «Проспекта Мира», прокурор запрашивал по 4 года реального срока каждому фигуранту.
28 октября Железнодорожный районный суд вынес приговор. Ирину Оршич и Геннадия Ехновецкого приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Виктор Алякрецкий получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд учел, что Алякрецкий полностью признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. По данным «ПМ», Оршич и Ехновецкий не признавали вину до самого приговора. Их взяли под стражу в зале суда.
Как сообщили в суде, Виктор Алякрецкий остался под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.