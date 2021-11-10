Племянницу Быкова отправили в колонию

Для этого Оршич вместе с подельниками Геннадием Ехновецким и Виктором Алякрецким предоставили в Росреестр поддельные документы. В них говорилось, что в 1994 году Виктор Алякрецкий якобы участвовал в долевом строительстве нежилого помещения в Октябрьском районе. В итоге они оформили собственность на муниципальное помещение в Солнечном, которое стоило более 61 миллиона рублей, и продали его. После того, как следствие выявило мошенничество, имущество вернули городу.